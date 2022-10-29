Неся значительные потери части ВСУ продолжают безуспешно атаковать позиции российских войск

На Николаево-Криворожском направлении в течение суток сосредоточенным огнём российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения. Уничтожены более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Министерства обороны Российской Федерации 28 октября опубликовало сводку о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины. Как сообщил во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, «Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

На Купянском направлении противник силами до усиленного батальона атаковал позиции российских войск в направлении населённого пункта Берестовое Харьковской области. Все атаки отражены. В результате нанесённого огневого поражения уничтожены более 150 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и девять пикапов.

На Красно-Лиманском направлении две батальонные тактические группы ВСУ вели наступательные действия в направлении населённого пункта Червонопоповка Луганской Народной Республики. Активными действиями российских войск противник остановлен. Огнём артиллерии и ударами армейской авиации уничтожены более 50-ти украинских военнослужащих, два танка, три боевых бронированных машины и два автомобиля.

На Южно-Донецком направлении ротная тактическая группа ВСУ атаковала позиции российских войск в районе населённого пункта Времевка Донецкой Народной Республики. Активными действиями российских подразделений и огнём артиллерии противник отброшен на исходные позиции. Уничтожены более 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и один пикап.

На Николаево-Криворожском направлении в течение суток сосредоточенным огнём российской артиллерии и ударами армейской авиации наносилось поражение выдвигавшимся из глубины резервам украинских войск, а также диверсионным группам у линии боевого соприкосновения. Уничтожены более 180 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и шесть автомобилей.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражено шесть пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Купянск Харьковской области, Невское Луганской Народной Республики, Торское, Северск, Звановка Донецкой Народной Республики и города Николаев, а также 74 артиллерийские подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 167-ми районах.

Уничтожено пять складов боеприпасов ВСУ в районах населённых пунктов Весёлое Донецкой Народной Республики, Давыдов Брод, Новая Каменка Херсонской области и города Николаев.

Средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Новая Каменка Херсонской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины.

Перехвачено три беспилотных летательных аппарата в районах населённых пунктов Никольское и Берислав Херсонской области.

Кроме того, сбито в воздухе шесть снарядов реактивных систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган» в районах населенных пунктов Новая Каховка, Токаревка Херсонской области и Покровское Донецкой Народной Республики».

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