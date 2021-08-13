Нет чётких сигналов курсу рубля

Мировые цены на нефть в пятницу утром опускаются после того, как накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) понизило прогноз мирового спроса на нефть на текущий год, аналитики при этом ожидают снижения спроса главным образом в Китае — из-за коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Инвесторы продолжают оценивать ситуацию вокруг спроса на нефть в условиях коронавируса, а также после изменения прогноза мирового спроса на нефть. В своём докладе МЭА понизило его и теперь ожидает роста на 5,3 миллиона баррелей в сутки, вместо 5,4 миллиона, по итогам года.

«Ожидается, что спрос Китая на нефть в текущем квартале упадет», — также объясняют аналитики CBA, которых цитирует газета «Wall Street Journal». Эти ожидания вызваны мерами властей в борьбе с распространением коронавируса, поскольку жёсткая политика привела к повсеместным ограничениям, считают они.

Рынок нефти колеблется вверх-вниз около предыдущего фиксинга, мировые валюты к доллару и фондовые индексы демонстрируют противоречивую динамику, что не даёт чётких сигналов курсу рубля.

Курс доллара к евро в пятницу утром несколько опускается, в то время как инвесторы ожидают, что потребительские настроения в США останутся на уровне июля, свидетельствуют данные торгов.