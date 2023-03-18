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Мурманская область. Арктика (16+)18.03.23 14:00

«Нет лучше чудес, чем наш лес!»

21 марта отмечается Международный день леса. В преддверии этого праздника в мурманской библиотеке-филиале №17 прошло увлекательное мероприятие.

Юные гости приняли участие в библиопикнике с использованием интерактивной песочницы. Ребята послушали стихи, познакомились с правилами поведения в лесу, научились ориентироваться на местности.

Также маленькие мурманчане вспомнили, какие деревья растут на юге и севере нашей страны. С помощью интерактивной песочницы они смоделировали природные зоны: лесотундру, тайгу, широколиственный лес.

Как сообщает администрация города Мурманска, участники занимательного мероприятия увидели, как меняется природа в разное время года и послушали лесные истории из рассказов Бианки, Сладкого и Соколова-Микитова.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24571&page=1

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