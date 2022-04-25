Нет на свете соседа хуже, чем НАТО

В непростой политико-экономической обстановке, которая сложилась в настоящее время в мире, жители Мурманской области, да и всей России должны знать, как складывается ситуация у наших Северо-Западных границ. Мурманская область граничит с Норвегией, страной-участницей блока НАТО, а правительства нейтральных Финляндии и Швеции активно обсуждают вопрос о вступлении в Североатлантический Альянс, что может изменить баланс сил у наших границ. Для анализа сложившейся ситуации у границ Мурманской области и России в целом не потребовалось обращаться к закрытым источникам, к разведывательной информации. Да я и не имею к ним доступа. Достаточно было систематизировать данные, опубликованные в норвежском издании «Barents Observer», который выходит на русском и норвежском языках.

Забытое правило: «Соседи! Давайте жить дружно»

25 лет тому назад автор этих строк, работая военным обозревателем газеты «Мурманский вестник», побывал в норвежской армии, в бригаде егерей «Порсангер» в Лаксельве, в качестве журналиста. В ходе беседы с бригадным генералом Хоконом Квэрнму он сказал: «Мы не рассматриваем Россию, как врага. Мы помним, что советские солдаты освободили часть Финнмарка, и поэтому смотрим на них, как на друзей. Сейчас отношения в мире претерпели изменения, и мы надеемся на лучшее – на сотрудничество и даже дружбу».

Норвегия – страна, с которой за всю свою более чем тысячелетнюю историю Россия никогда не воевала, с которой всегда складывались хорошие взаимовыгодные экономические, политические и культурные связи, северную часть которой от фашистских захватчиков освободили советские войска в 1944 году, которая в постсоветский период вместе с Россией показала миру образец приграничного сотрудничества в арктическом регионе. Вооруженные силы России и стран НАТО даже проводили совместные учения. Был создан Совместный постоянный совет НАТО-Россия.

Но в последнее время правительство Норвегии всё активнее разрушает наши межгосударственные отношения, следуя в фарватере антироссийской политики, проводимой США и блоком НАТО. Собственно говоря, Норвегия была в числе тех 12 стран, которые и основали в 1949 году этот агрессивный военно-политический блок.

В последнее время всё чаще в российских СМИ упоминают наших северных соседей – Норвегию, Швецию и Финляндию в аспекте их военных приготовлений, участия в проведении крупномасштабных военных учений с участием стран НАТО у наших границ, предоставления своего воздушного пространства и аэродромов для тренировок авиации США, а в Норвегии - для базирования атомных подводных лодок.

Чего стоят крупнейшие учения стран блока НАТО «Cold Response», которые прошли на территории, в небе и морях Норвегии с 14 марта по 3 апреля, в которых приняли участие 35 тысяч военнослужащих из 28 стран. Было задействовано большое количество самолётов палубной авиации, авианосцы «Гарри Трумен» и «Принц Уэльский» с кораблями сопровождения, стратегические бомбардировщики В-1В, которые использовали норвежский аэродром Орланд. Всего было задействовано 200 самолётов и 50 кораблей. Никогда в подобных учениях не использовались ударные авианосцы, что говорит о направленности учений.

Не может не вызывать обеспокоенность и тот факт, что в конце марта в норвежском Люнгер-фьорде с английской атомной подводной лодки «Астьют», вооруженной крылатыми ракетами «Томагавк» и торпедами, отрабатывалась высадка сил специальных операций.

В ходе беседы министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с норвежским коллегой Оддом Рогером Эноксеном он выразил заинтересованность в совместном проведении военных учений на территории Норвегии. В учениях «Холодный ответ-22» принимали участие 2000 военнослужащих Великобритании, в том числе 900 морских пехотинцев, и шесть кораблей Королевского флота.

Новая британская стратегия предусматривает периодические присутствие английских кораблей за Полярным кругом.

Британский авианосец «Принц Уэльский» вместе с фрегатом «Ричмонд» после участия в учениях «Холодный ответ-22», а затем и в учениях «Северный викинг» в водах Исландии совершил визит на норвежский остров Ян-Майен, а затем отправился вглубь Арктики, отрабатывая учебно-боевые задачи. А в 2020 году возможности аэродрома этого острова изучали американцы.

«Учения «Холодный ответ-22» предлагают удивительную возможность научиться работать вместе в действительно суровых условиях», - сказал бригадный генерал Рич Кантрилл, отвечающий за британские разведывательно-диверсионные силы.

Сразу после учений «Холодный ответ» начались учения «Северный викинг» под руководством США и Исландии. В Норвегию прибыл 22-й экспедиционный отряд морской пехоты США с базы Кэмп-Лежен в штате Северная Каролина. В составе отряда были десантные корабли, самолёты, вертолёты, многоцелевые ударные корабли. Планируется, что боевая подготовка американских морпехов будет проходить до лета 2022 года.

Дуют холодные ветры с Запада

И это не последствия проведения Россией военной операции по демилитаризации и денацификации Украины, оказания помощи ДНР и ЛНР, как нам пытаются объяснить это бряцание оружием западные политики. Это целенаправленная антироссийская позиция, которой следует нынешнее руководство наших соседних северных стран, и, прежде всего, Норвегии.

Во время встречи в конце января 2022 года в Вашингтоне премьер-министра Норвегии Йонса Гар Стере и президента США Джо Байдена речь конечно же шла о военном сотрудничестве этих двух стран, направленных против России. Сейчас на территории Норвегии на ротационной основе проходят военную подготовку в арктических условиях около 700 морских пехотинцев США.

Ещё 16 апреля 2021 года Норвегия и США подписали Дополнительное соглашение о сотрудничестве в области обороны (SDCA), которое предусматривает расширенное использование норвежской территории и согласованных объектов. На территории Норвегии определены четыре зоны для «развития приарктического оборонного сотрудничества». Это повысит оперативную совместимость вооруженных сил и усилит НАТО, говорилось в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена. В церемонии подписания в формате видеоконференции приняли участие министры обороны США Ллойд Остин и Норвегии Франк Бакке-Йенсен.

Объектами и зонами свободного присутствия американских вооруженных сил стали авиабазы в Рюгге, Сула, Эвенес и военно-морская база Рамсунн. По сути – это инфраструктура для военного давления на Россию.

Особую обеспокоенность вызывает предоставление Норвегией своих портов для заходов атомных подводных лодок США, вооруженных крылатыми ракетами. Вместе с Великобританией базы Хоконсверн в районе Бергена они теперь используют и порт Гретсунн города Тромсе. Задачей этих АПЛ является патрулирование северных районов, через которые российские подводные лодки выходят в открытый океан. Безопасность этих АПЛ во время получения снабжения и смены экипажа обеспечивают силы быстрого реагирования «Клеймор» 16-го округа внутренней гвардии, военно-морской флот, береговая охрана и морская пехота, а в воздухе устанавливается безполётная зона.

1 апреля 2022 года Йонас Гар Стере в ходе пресс-конференции заявил об увеличении военных расходов на 3 миллиарда крон (310 миллионов евро). Эти средства будут направлены на расширение военного присутствия на севере, где будет увеличена активность военно-морского флота и береговой охраны на севере Норвегии, значит, у границ России. По словам министра обороны Норвегии Одда Эноксена в Порсангермуэне, появится больше артиллерии и будет модернизирована инфраструктура. В Сер-Варангере – ракеты «Джавелин» и противотанковые мины для блокирования продвижения бронетанковой техники на Киркенес. 512 миллионов крон (53 миллиона евро) будут дополнительно направлены для противодействия разведывательной деятельности, саботажа и оповещения населения. К слову, этими же вопросами, а также возможностью проведения терактов озаботилась и Служба безопасности и разведки Финляндии (SUPO).

На коленке переписывается история

31 марта, на следующий день после выступления перед норвежским парламентом президента Украины Владимира Зеленского, состоялся часовой телефонный разговор Президента России Владимира Путина и Йонас Гар Стере. Норвежский премьер-министр выразил обеспокоенность из-за военной операции России против боевиков из националистических формирований. Странно, но ни один политик западных стран не обеспокоился убийствами мирного населения ДНР и ЛНР в течение 8 лет.

Выступая перед норвежскими депутатами, Владимир Зеленский открыл новую страницу в истории Великой Отечественной войны, заявив, что первым солдатом, который вступил в освобожденный Киркенес был украинец, уроженец города Сумы.

Владимир Зеленский сказал: «В арктическом регионе накоплено такое количество российских войск, которому нет никакого нормального объяснения. Зачем? Против кого?».

Вот тут-то и хотелось бы задать вопрос и Зеленскому, и руководству Норвегии: «Против кого проводились учения «Холодный ответ» с участием военнослужащих 28 стран? Что они делали вдали от своих границ в холодной Норвегии? Против кого готовились воевать?».

А как относиться российскому руководству к фактам поставок Норвегией в феврале на Украину 2000 противотанковых гранатометов М72, а 30 марта ещё 2000 М72. Норвегия отправила впервые оружие в страну, находящуюся фактически в состоянии войны. По словам министра обороны Норвегии Одда Рогера Эноксена, это оружие вклад в европейскую безопасность. В России эти поставки расцениваются по-другому.

А ведь в политической программе, представленной Йонасом Гаром Стере после его победы на выборах в сентябре 2021 года, говорилось о дальнейшем развитии «двухстороннего сотрудничества с Россией».

В НАТО им надо?

В последнее время Швеция и Финляндия все активнее обсуждает вопрос о вступлении в НАТО. Во время визитов президента Финляндии Саули Ниинисте в Лондон и Вашингтон ему дали понять, что дверь в НАТО открыта. Это может представлять серьёзную угрозу безопасности России. Это приведёт не только к тому, что этот военно-политический союз увеличится с 30 до 32 стран, но и к тому, что прибалтийский регион потеряет безъядерный статус. Как подчеркнул заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев: «Если Швеция и Финляндия войдут в НАТО, протяженность сухопутных границ альянса с РФ вырастет более чем вдвое. Естественно, эти границы придётся укреплять. Серьёзно усилить группировку сухопутных сил и ПВО, развернуть существенные военно-морские силы в акватории Финского залива».

Не оставил без внимания эту ситуацию и Президент России Владимир Путин, который 25 марта на совещании с представителями Министерства обороны поручил военному ведомству разработать план усиления западных границ. Нет никакого сомнения в том, что военно-политические и экономические объекты этих стран в случае вступления в НАТО окажутся под прицелом ядерных ракет России.

Как уже было отмечено выше, нейтральные страны Швеция и Финляндия и ранее участвовали в учениях стран блока НАТО, даже предоставляли свою территорию и воздушное пространство для их проведения. Вот и в ходе учений «Холодный ответ-22» премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и лидер оппозиции Ульф Кристерссон 21 марта посетили учения, в которых приняли участие более 2300 шведских и финских военнослужащих, из них 1600 шведов и 700 финнов, сведенных в бригаду, действовавшую в районе Тромсе. В этих учениях «нейтральные» Швеция и Финляндия принимают участие уже более 15 лет. Швеция предоставила на учения свои истребители JAS39 Gripen из авиакрыла F-21, дислоцированного в Лулео, а Финляндия – военнослужащих бригад Кайнуу и Пори, а также Егерской бригады.

Финляндия и до этого принимала участие в учениях стран НАТО. В июне 2021 года в учениях ВВС «Arctic Challenge Exercise 2021», в ходе которых были задействованы авиабазы Рованиеми в Финляндии, Лулео в Шваеции и норвежская Боден.

С аэродрома Рованиеми, что всего в 150 километрах от границы с Россией, учебные полёты совершали американские самолёты Ф-18 «Хорнет» из 115-1 ударной истребительной эскадрильи морской пехоты. Всего было задействовано более 70 самолётов. Со стороны Норвегии в учениях принимали участие Ф-35, от Финляндии Ф-18. Была использована авиация Нидерландов, Великобритании, Германии, Дании, США и самолёт ДРЛО Е-3Ф «Авакс». С 4 по 9 октября прошлого года на территории Финляндии вновь прошли масштабные учения ВВС «Ruska 21» с участием 50 самолётов. Финские и шведские истребители приняли участие в учениях «Ramstein Allou» в небе Эстонии.

Забытое «Партнёрство ради мира»

Отношения между нашими странами и Вооруженными силами могут развиваться совершенно в ином ключе. Автору этих строк довелось побывать и в Вооруженных силах Швеции. Четверть века тому назад российские и шведские корабли участвовали в совместных учениях, с визитами посещали некогда секретные военно-морские базы стран-партнёров.

Активно развивалось военное сотрудничество России и Швеции. Как сказал тогда представитель отдела стратегического планирования Генерального штаба Миколь Алениус, если в 1996 году было проведено три совместных мероприятия с участием представителей шведских и российских вооруженных сил, то с 2001 по 2004 год – 59. В числе этих мероприятий и совместная отработка задач в ходе учения «Балтопс», проводимого с участием кораблей нескольких стран НАТО в рамках «Партнёрства ради мира».

Ещё в 1818 году Жан Батист Бернадот, взойдя на престол, и став королем Швеции Карлом 14 Юханом, провозгласил: «Мир – вот благороднейшая цель всякого мудрого и просвещенного правителя».

Такой мудрости не хватает современным руководителям Швеции. Министры иностранных дел Финляндии и Швеции Пекка Хаависто и Анн Линде провели встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Вступление этих стран в НАТО изменит военно-политическую обстановку в Арктическом регионе.

Но вернёмся к учениям «Холодный ответ-22». Несмотря на то, что они проходили в основном на удалении нескольких сот километров от границы с Россией, оперативное руководство НАТО, отвечающее за северный район альянса, посетило долину реки Паз, на границе с Россией. Здесь побывали начальник оперативного командования ВС Норвегии генерал-лейтенант Ингве Одло, командующий Вторым флотом и командованием объединенных сил НАТО в Норфолке вице-адмирал Дэниел Дуайер, командующий командования силами НАТО в Брюнссуме генерал Йорг Фольмер в сопровождении командира гарнизона Сер-Варангер подполковника Михаэля Розмара, получив представление о самой северной сухопутной территории ответственности НАТО.

К слову, Фольмер положительно оценил наличие прямой связи между оперативным командованием Норвегии в Буде и российским Северным флотом в Североморске. По этой линии связи генерал-лейтенант Ингве Одло общался перед началом учений «Холодный ответ-22» с командующим Северным флотом, Героем России адмиралом Александром Моисеевым, и проинформировал его о целях учений НАТО.

Под прикрытием «космического мусора»

Если давать оценку учениям «Холодный ответ-22», то основное внимание командованием НАТО было уделено не действию сухопутных сил. Итоги Великой Отечественной войны показали, что вести наступление сухопутных войск с таким рельефом местности и отсутствием разветвленной сети дорог, бессмысленно. Основное внимание было уделено действиям авиации и ВМФ. А вот «за кадром» осталась отработка способности не только нанести удар по российским АПЛ, но и уничтожать российские баллистические ракеты на активном участке полёта после старта.

Американцы понимают, что проще сбить российскую баллистическую ракету на активном участке полёта, нежели маневрирующие боеголовки, отличив их от ложных целей уже на подлёте к территории США. Нашим «Тополям» и «Ярсам» система ПРО в Европе реальной опасности не несут. К тому же, они могут быть нейтрализованы российскими ракетными комплексами «Искандер». Иное дело, если противоракеты Соединенным Штатам удастся переместить к арктическому побережью России. Например, на эсминцах, оснащенных системой ПРО. Не случайно в учениях «Холодный ответ-22» принимало участие такое количество кораблей.

Необходимо констатировать, что размещение американского флота в северных морях с ракетами ПРО станет попыткой пересмотра основ стратегического баланса между США и Россией, попыткой нейтрализации российского ядерного потенциала.

Всего в 60 километрах от границы с Россией в Варде размещена американская РЛС «HAVE STARE», которая, якобы, предназначена для слежения за космическим мусором. На самом же деле, эта РЛС создавалась в США для национальной системы ПРО по заказу Центра электронных систем ВВС США и была изначально развернута в 1995 году на базе стратегических ракет «Минитмен» в Ванденберге, штат Калифорния, где использовалась для наблюдения за испытаниями системы национальной ПРО. В 1998 году её отправили в Норвегию, где смонтировали и ввели в строй под названием «GlobusII». Сейчас введена новая станция «GlobusIII». На самом же деле, из-за северного расположения этой РЛС она не в полной мере может отслеживать «космический мусор», зато, вполне подходит для слежения за испытательными пусками российских ракет с подводных лодок в Баренцевом море и с космодрома Плесецк.

Если ранее Норвегия планировала закрыть авиабазы Аннейа и Буде, то Аннейа будет возрождена, и на ней будут проходить подготовку союзники по блоку НАТО. Эту авиабазу активно будут использовать американские морские патрульные самолёты Р-8 «Посейдон» и норвежские Р-3 «Орион».

Есть предложения сохранить и авиабазу Буде, к чему призывает командующий ВВС Норвегии Рольф Фолланд.

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Естественно, Россия не может оставить без внимания такие военные приготовления на территории Норвегии. В целях совершенствования боевой подготовки и повышения боевой готовности, отработки действий по защите национальных интересов России, проводятся учения ВМФ и ВКС. Такие учения были проведены в январе-феврале 2022 года. В них участвовало свыше 140 боевых кораблей и судов обеспечения, более 60 летательных аппаратов, 1000 единиц военной техники и более 10 тысяч военнослужащих. Что касается Северного флота, то к ним было привлечены более 1200 военнослужащих, около 140 единиц боевой и специальной техники, 20 летательных аппаратов и 30 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

Юрий БАНЬКО.

Фото из архива автора.

На фото:

1 - cуда норвежской береговой охраны;

2 - начальник штаба Туре Линг и Юрий Банько;

3 - в опорном пункте егерей;

4 - командир бригады бригадный генерал Хокон Квэрнму;

5 - сочлененный гусеничный бронетранспортер.