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Мурманская область. Арктика (16+)17.09.20 09:45

Нет никаких сомнений, что в 2021 году новая школа откроет свои двери для североморских ребят - Владимир Евменьков

В настоящее время на площадке важного для Североморска объекте трудятся 250 человек, задействовано большое количество специальной техники, сформирован запас материалов. Работу специалисты ведут параллельно на пяти блоках. Есть помещения, где бригады уже приступают к оформлению полов, стен и потолка.

- Идут отделочные работы по нескольким блокам, укладочные работы, благоустройство территории, устройство стадиона, внутренних площадок, прокладка инженерных сетей. Что-то закончено на 60%, что-то на 70%. Отставание сокращается, но появляются и дополнительные работы, не запланированные изначально. Такие моменты есть в любой стройке, делаем всё возможное, чтобы нарастить темп, - рассказал генеральный директор подрядной организации Сергей Мышкин.

Ход строительных работ на улице Пионерской проинспектировал глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков.

- Большое внимание подрядчик уделяет прокладке инженерных сетей - это тот объём работ, который, как правило, не виден, но очень важен. Поражает своим масштабом и пришкольный стадион. В него ещё предстоит вложить много сил, но и сейчас понятно, что спортивное сооружение будет достойно проведения серьёзных соревнований. Сегодня побывал на объекте, ознакомился с текущей ситуацией и могу сказать, что увиденным остался доволен. У меня нет никаких сомнений, что в 2021 году школа откроет свои двери для североморских ребят и 1 сентября здесь состоится первая праздничная линейка для первоклашек, - отметил руководитель муниципалитета.

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