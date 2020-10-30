Нет слова «не наши полномочия», мы в любом случае должны помочь человеку решить проблему - Андрей Малхасян

29 октября секретарь местного отделения Кольского района партии «Единая Россия», глава администрации Кольского района Александр Лихолат и руководитель местной общественной приемной партии «Единая Россия» местного отделения Кольского района, глава Кольского района Андрей Малхасян приняли участие в заседании депутатского объединения партии «Единая Россия» в Совете депутатов гп. Мурмаши. К обсуждению вопросов присоединились глава администрации муниципального образования городское поселение Мурмаши Татьяна Баженова и глава гп. Мурмаши Оксана Данилова.

«Единая Россия» самая большая фракция в мурмашинском Совете. Из 15 действующих депутатов в неё входит 12 народных избранников. Накануне десять из них и приняли участие в заседании депутатского объединения. По объективным причинам двое из них участвовали в обсуждении по видео–конференц связи, остальные с соблюдением всех противоэпидемиологических норм.

Скоро народным избранникам предстоит принимать бюджет Мурмашей на 2021 год, так что в повестке дня заседания партийцев были самые актуальные вопросы по дальнейшему благоустройству населенного пункта.

Началось заседание с выступления руководителей района. Александр Лихолат отметил, что в этом году депутаты местного Совета проделали огромную работу. Мурмаши по праву считаются одним из самых комфортных поселков Кольского района.

В этом году сделан ремонт в здании начальной школы Мурмашей. В корпусе средней школы на улицы Энергетиков также заменены окна, обновлена столовая. Здесь же в рамках программы «Точки роста» появились классы с самым новейшим игровым и развивающим оборудованием.

При этом модернизация средней школы продолжится. На заседании партийцы приняли решение заложить средства на подготовку проекта капитального ремонта самого здания образовательного учреждения и включить данный объект в одну из федеральных или региональных программ на 2021 год.

Решено в следующем году начать благоустраивать и территорию вокруг здания начальной школы. К 1 сентября возле учреждения планируют установить игровой и спортивный комплекс для первоклашек.

Локальные ремонты этим летом прошли и в двух детских садах Мурмашей. В ДОУ № 12 приведена в порядок территория. Ее подтопляло паводковыми водами. Из бюджета Кольского района было выделено 6,5 миллионов рублей, на эти средства возле детского сада провели дренажную систему, прорыли колодцы и отремонтировали входные группы. Выделил районный бюджет 1,8 миллионов рублей на ремонт здания и ДОУ № 18 Мурмашей.

В этом году в микрорайоне Мурмашей Причальное началось и строительство современного детского сада на 75 мест. Его возводят в рамках национального проекта «Демография». Сдать объект должны уже к осени 2021 года. Глава администрации Кольского района обратил внимание депутатов городского поселения на то, что в следующем году необходимо заложить в бюджете Мурмашей и средства на установку в микрорайоне новых детских игровых и спортивных площадок. То, что эти объекты будут пользоваться огромным спросом очевидно. К примеру, в самих Мурмашах на новеньком стадионе дети с удовольствием занимаются даже сейчас, в слякоть и дождь.

Предстоит в Мурмашах модернизировать и площадки по сбору ТКО.

- В этом году за счет средств районного бюджета в Коле установили семь современных мусорных площадок. Они крытые, с новенькими баками, которые открываются ножной педалью. Скоро установим рядом автоматические светильники, которые загораются при приближении людей, - рассказал Александр Лихолат. – Обещаю в 2021 году выделить Мурмашам средства, чтобы вы тоже могли построить пока хотя бы две таких площадки.

Готовы Мурмаши участвовать на будущий год и в региональной программе «Формирование современной городской среды» и ее подпрограмме «Инициативное бюджетирование». За это лето в муниципалитете за счет средств области и района удалось отремонтировать 54 подъезда. Необходимо обновлять общедомовые помещения и в Мурмашах.

Обсудили партийцы на заседании и судьбу Мурмашинского спорткомплекса «Энергетик». На данный момент бассейн, в котором с удовольствием занимались жители, закрыт. Руководители района рассказали народным избранникам, что сейчас идут переговоры с собственником объекта. Муниципалитет готов забрать бассейн на свой баланс и сделать там отделение ДЮСШ с бесплатными занятиями для юных спортсменов. При этом район готов вкладывать средства в ремонт комплекса и ежемесячно оплачивать коммунальные расходы. В правительство Мурманской области уже отправлен запрос с просьбой о помощи в выкупе у частного собственника данного социально значимого объекта.

Подняли на заседании депутаты и вопросы, которые больше всего волнуют жителей Мурмашей. Один из них касался создания полноценного парка в районе улицы Московская. Раньше там был сквер, но на данный момент он пришел в полное запустенье. При этом жители, особенно мамочки с колясками, продолжают там гулять. На заседании было принято решение предусмотреть в бюджете населенного пункта на следующий год средства и разработать полноценный проект зоны отдыха. После постараться включить объект в одну из федеральных или региональных программ.

Как сообщает администрация Кольского района, принято решение и расселить до конца года жителей дома № 2 по улице Полярная. Строение старое, по центру здания уже пошла трещина. Находится в квартирах просто опасно. Сейчас в аварийных помещениях фактически проживает только три семьи. Из бюджета района собственникам будут выделены средства, чтобы они смогли в кратчайшие сроки приобрести себе новое жилье.