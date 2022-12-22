Нетеплые и неумные: Народный фронт разбирается в причинах отсутствия ряда новых остановочных комплексов в Мурманске

Пока почти во всех новых павильонах со smart-системами так же свежо как на улице. По задумке городских властей, таких в Мурманске должно быть 20, пока же установили лишь часть, но погреться в большинстве из них вряд ли получится.

Представители президентского движения обратились в прокуратуру региона с просьбой помочь разобраться в ситуации.

Соответствующий гражданско-правовой договор между ММБУ «УДХ» и ООО «Сбербанк-Телеком» был заключён в июле 2022 г. Цена вопроса – 88,2 млн рублей. Получается, что стоимость поставки и монтажа одного умного павильона составляет 4,4 млн рублей. Срок исполнения – до 2.11.2022 г. К фактической установке подрядчик приступил в сентябре и не закончил её до сих пор. Но и в тех новых остановочных комплексах, которые уже есть, пока ни светло, ни тепло.

«Мы проверили все адреса, где должны стоять новые павильоны. На ул. Комсомольской, например, в сторону севера саму конструкцию установили лишь позавчера, до этого там не было вообще ничего. На ул. Егорова новые комплексы стоят, но они не греют. А вот на площади Пять Углов, действительно, тепло. Власти обещают, что все работы по монтажу завершат до конца года. Но нас, в первую очередь, интересует, насколько комфортными они будут, ведь на севере главное – тепло», - рассказала член регионального штаба Народного фронта в Мурманской области Светлана Рудакова.

Представители Народного фронта также намерены разобраться, почему дополнительных соглашений к договору о продлении сроков исполнения обязательств, согласно Единой информационной системе в сфере закупок, не заключалось, и почему не велась претензионная работа в отношении подрядчика.

Фото предоставлено региональным штабом Народного фронта в Мурманской области.