Неуплата административных штрафов обернулись ещё и обязательными работами

Неуплата административных штрафов обернулась для жителя г. Кандалакши неприятными последствиями.

За нарушение сроков представления сведений в Пенсионный фонд Российской Федерации гражданин был привлечён к административной ответственности в виде семи штрафов на общую сумму 2100 рублей.

В соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ, лицо, привлечённое к административной ответственности, обязано оплатить штраф не позднее 60 дней со дня вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания. Мужчина в установленный срок штрафы не оплатил, в связи с чем в отношении него было составлено семь протоколов об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания»).

Рассмотрев материалы дел, суд признал должника виновным и назначил ему наказание в виде 50 часов обязательных работ за каждое правонарушение — всего 350 часов. Причём, это не освобождает должника от уплаты ранее назначенных административных штрафов.