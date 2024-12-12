Неустойчивая погода в Мурманской области вносит изменения в работу коммунальных служб региона

Из-за сильной метели 12 декабря произошло перекрытие дороги, ведущей в том числе и в «Экотехнопарк» в н.п. Междуречье. В этих условиях выгрузка твёрдых коммунальных отходов на полигоне была невозможна и утром 12 декабря удалось выполнить только первые рейсы.

Как сообщает пресс-служба Мурманского филиала АО «Ситиматик», было принято решение сдвинуть график вывоза ТКО на несколько часов и продолжить работу в ночь с 12-го на 13 декабря, чтобы уже к пяти утра вывезти мусор на сортировку в «Экотехнопарк», а затем войти в установленный график.

Мурманский филиал АО «Ситиматик» обращается к автовладельцам с просьбой не парковать свои машины вблизи контейнерных площадок. Такие препятствия создают дополнительные сложности для водителей мусоровозов, которые вынуждены с большой осторожностью передвигаться по дворам, заставленным автомобилями. На маршрутах транспортирования ТКО на всей территории региона задействованы свыше 120 единиц специализированной техники, отличающейся большой вместимостью, хорошим коэффициентом сжатия и способностью работать в сложных погодных условиях.

Из-за сильной метели в областном центре во дворах образовались снежные заносы. Управляющим компаниям уже сегодня необходимо обратить особое внимание на расчистку подъездных путей и, в случае необходимости, обработать их противогололедной смесью. Если это не будет сделано надлежащим образом, то мусоровозы не смогут проехать к контейнерным площадкам и забрать мусор. В итоге на разбор завалов из ТКО и слежавшегося снега потребуется гораздо больше сил и времени. А в ряде случаев придётся ждать специальную погрузочную технику.

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».