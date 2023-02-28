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Мурманская область. Арктика (16+)28.02.23 11:45

Неустойчивая погода в Заполярье создает сложности для работы регоператора

По прогнозам синоптиков в начале первого весеннего месяца жителей Мурманской области ждут температурные «качели», что непременно создаст сложности в работе жилищно-коммунальной сферы, а также спецтранспорта.

Перепад температуры воздуха неизбежно ведёт к обледенению подъездных путей, ведущих к контейнерным площадкам, а припаркованные поблизости автомобили создают дополнительные препятствия для тяжёлых машин. Регоператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Мурманской области просит выбирать для парковки личного автотранспорта подходящие участки придомовой территории, желательно на расстоянии от мест размещения ТКО. В противном случае риск повреждения легковых машин спецтранспортом очень велик. А любая, даже незначительная авария может привести к срыву графиков вывоза ТКО в целом микрорайоне.

Качественная работа мусоровывозящих компаний зависит и от того, как часто обслуживающая территорию организация занимается расчисткой подъездных путей. Нередко жители, пеняя на регоператора, не принимают во внимание естественные препятствия для работы подрядчиков – типа выросших сугробов, окруживших контейнерную площадку. На минувших «длинных» выходных в адрес Мурманского филиала АО «Ситиматик» поступило несколько десятков обращений, связанных с невывозом ТКО. Во всех случаях спецтранспорт не смог подъехать к площадкам, чтобы выгрузить отходы. Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в областном центре, а именно в Октябрьском административном округе. Региональный оператор обращается к управляющим компаниям Мурманска с просьбой следить за порядком на придомовой территории, своевременно расчищать снег и не забывать посыпать подъездные пути песком.

Ежедневно на маршруты для вывоза ТКО в муниципалитетах Мурманской области выходят более 170 единиц спецтехники подрядных организаций регоператора. По действующим в России санитарным нормативам вывоз контейнеров для смешанных отходов в тёплое время года проводится в ежедневном режиме, при температуре плюс 4 и ниже допускается один раз в три дня. Крупногабаритные отходы спецтехника забирает не реже одного раза в неделю – в тёплое время года, а зимой – не реже одного раза в 10 суток.

 

Фото предоставлено пресс-службой Мурманского филиала АО «Ситиматик».

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