Невозможно остановить коронавирус без вакцины - ВОЗ

Окончательно остановить распространение коронавируса COVID-19 будет возможно лишь при наличии эффективной вакцины против него, заявил 13 апреля гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. «В конечном счёте разработка и распределение безопасной и эффективной вакцины потребуется для полного прерывания передачи (коронавируса. — Ред.)», — сказал он.

«Наша глобальная взаимосвязь означает риск повторной активизации (коронавируса. — Ред.), и пойдёт новая волна COVID-19», — прояснил он, почему необходима вакцина. При этом он напомнил, что COVID-19 распространяется быстро и что коронавирус в 10 раз смертоноснее свиного гриппа H1N1, вызвавшего пандемию в 2009 году.

Глава ВОЗ добавил, что странам следует снимать введенные из-за COVID-19 ограничения постепенно, учитывая при этом особенности коронавируса. «В то время как вирус очень быстро распространяется, его спад (распространения вируса. — Ред.) происходит намного медленнее. Другими словами, путь вниз гораздо медленнее пути вверх», — заявил Гебрейесус на брифинге, пишет interfax.ru.