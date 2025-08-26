С 28 августа по 1 сентября в центре Мурманска пройдёт тематическая ярмарка «На Севере – учиться!»В Мурманской области с сентября стартует новый сезон проекта «Школа здоровья»
Невыполнение плана развития Севморпути увеличивает угрозы безопасности и ухудшает экономические условия маршрута

В Салехарде состоялось заседание Совета Морской коллегии Российской Федерации по защите национальных интересов России в Арктике, которое провели помощник Президента России Николай Патрушев и заместитель председателя правительства России – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Как сообщает marine.org.ru, были рассмотрены вопросы, связанные с обеспечением судоходства в акватории Северного морского пути и развитием аварийно-спасательной инфраструктуры в Арктической зоне России.

Превращение Севморпути в безопасную круглогодичную транспортную артерию является одним из ключевых приоритетов морской политики РФ, об этом во вторник в Салехарде на заседании Совета по защите национальных интересов России в Арктике заявил помощник президента, глава Морской коллегии России Николай Патрушев.

«Для нашей страны Арктический регион всегда имел особое экономическое, научное, культурное и политическое значение. Рациональное освоение природных ресурсов Арктики, инфраструктурное развитие региона, превращение Северного морского пути в безопасную круглогодичную и конкурентоспособную национальную транспортную коммуникацию - вот ключевые приоритеты национальной морской политики», - сказал Патрушев.

Он уточнил, что на заседании будут рассмотрены вопросы обеспечения безопасности в акватории Севморпути и развития аварийно-спасательной инфраструктуры в Арктической зоне РФ.

Как заявил в ходе заседания зампредседателя правительства РФ - полпред Президента в Дальневосточном федеральном округе, руководитель совета по защите национальных интересов России в Арктике Юрий Трутнев, невыполнение плана развития Севморпути (СМП) увеличивает угрозы безопасности и ухудшает экономические условия маршрута.

«Говоря о вопросах безопасности, хочу подчеркнуть, что невыполнение Плана развития СМП увеличивает угрозы, а значит, ухудшает экономические условия маршрута», - сказал он, выступая на заседании по видеоконференцсвязи.

Он напомнил, что экономическое значение СМП велико: более 10% экспорта России реализуется через арктические проекты «НОВАТЭКа», «Газпрома», «Роснефти», «Норникеля». Длительные маршруты следования судов, сложная метеорологическая обстановка находят своё отражение и в рисках прохождения грузов, перевозимых РФ, и в страховых платежах иностранных компаний, уточнил вице- премьер.

В связи с этим, по словам Трутнева, необходимо построить три арктических аварийно-спасательных центра - в Сабетте, Тикси и Диксоне, где будут дежурить специалисты МЧС и ФМБА, а также обеспечить строительство при них причальной и аэродромной инфраструктуры.

«Оснастить действующие и новые центры девятью вертолётами. Для обеспечения связи и контроля за ледовой обстановкой вывести на орбиту четыре спутника связи, четыре спутника гидрометеорологического мониторинга и четыре спутника радиолокационного наблюдения» - перечисли Трутнев.

Также нужно ввести не менее 42 судов аварийно-спасательного флота, дооборудовать атомные ледоколы средствами несения аварийно-спасательной готовности, построить ещё одно судно гидрографического флота.

Власти должны реализовать все поставленные задачи в срок, а если этого не произойдёт, то разобраться в причинах и при необходимости найти других людей, которые в состоянии эту работу осуществить, подчеркнул Трутнев.

 

 

 

Фото (Иван ЕГОРОВ / «Российская газета»): https://rg.ru/2025/08/26/reg-urfo/patrushev-provel-v-saleharde-sovet-po-zashchite-nacionalnyh-interesov-rf-v-arktike.html

Д.О Вернер
22.08.25 17:38
Вот уже и округа "нарисовали"... А когда-то в этом "округе" были Кольская макаронная фабрика, Кольская сверхглубокая, птицефабрики и свинофермы... Действительно "За прошедший год мы решили огромный пр
Комментарий к новости:Острых проблем сегодня нет — видна положительная динамика: глава региона провёл встречу с жителями Кольского округа
FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
