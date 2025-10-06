«НейроДвиж»: детские сады Мончегорска активно развиваются благодаря конкурсному проекту ПАО «ГМК Норникель» «Мир новых возможностей»

Благодаря финансовой поддержке компании, педагоги реализовывают уникальные проекты. Например, в детском саду №30 прошло открытие спортивной нейроплощадки со специализированными тренажёрами «НейроДвиж». Пространство позволяет развивать память, внимание и координацию у детей.

Поздравить коллектив с открытием и лично оценить результат проделанной работы пришли председатель Совета депутатов Ольга Островецкая и заместитель генерального директора Кольской ГМК Максим Иванов.

Ранее в детском саду прошло открытие других проектов: образовательного пространства «Нейроумка» и отремонтированного спортивного зала «Старт на здоровье». Благодаря поддержке «Норникеля» наш город наполняется новыми пространствами, которые так нужны жителям города трудовой доблести.

Как отмечает администрация муниципалитета, в этом году две ключевые благотворительные программы «Норникеля» - «Мир новых возможностей» и «Комбинат добра» - объединились в «Люди территории».

Фото: https://monchegorsk.gov-murman.ru/news/532043/#&gid=1&pid=1