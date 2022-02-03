Нейронная сеть поможет судам, которые находятся в Арктике, не попасть в ледовый плен

Специалисты российской компании «Сканэкс» разработали программу на основе технологий искусственного интеллекта, которая при помощи нейросети способна выявлять опасные ледовые образования для более эффективной навигации судов в Арктике. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

Проект компании получил господдержку в рамках конкурса «Развитие-НТИ», который проводит Фонд содействия инновациям.

«В основе [программы] - нейронная сеть, обученная по архивным и открытым данным космической съёмки. Проект поможет судам, которые находятся в Арктике, не попасть в ледовый плен. У платформы нет аналогов ни в России, ни в мире», - сообщили в пресс-службе Платформы НТИ.

По словам руководителя отдела ГК «Сканэкс» Дмитрия Лубнина, использующая облачные технологии программа должна стать основой специальной информационной системы. Ею смогут пользоваться капитаны судов, чьи маршруты пролегают по сложным ледовым участкам. Разработка позволит им своевременно узнавать о размерах и положении опасных ледовых препятствий. Отдельный алгоритм системы будет анализировать трафик всех судов и выстраивать прогноз вероятности их попадания в ледовый плен, отметил представитель компании-разработчика.