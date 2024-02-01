Нейросеть и бизнес: кто работает с ИИ чаще всего, какие риски и преимущества видят компании СЗФО

Служба исследований hh.ru продолжает рассказывать о том, как бизнес использует искусственный интеллект (ИИ) в своих целях. Первая часть исследования о том, как феномен нейросети меняет рынок труда, читайте здесь.

Кто использует ИИ

В ходе опроса hh.ru представители бизнеса рассказали, какие именно сотрудники в их компаниях уже работают или планируют использовать нейросети. Так, чаще всего к помощи ИИ прибегают креативщики из маркетинга и дизайна – 39%, то есть более трети представителей этих профессий в рамках опроса. Используют для решения бизнес-задач нейросеть каждый десятый опрошенный бизнес-аналитики и менеджер по продукту (по 13% для каждой профессии). Работают часто с ИИ 10% программистов. Также в рамках опроса представители компаний отмечали: «ИИ достаточно часто используют в работе HR-специалисты и ещё очень хотят работать с ИИ технологи и инженеры, но уровень самих специалистов и уровень нейросетей не дорос до этого».

Creative specialist (сотрудники креативных отделов: дизайн, маркетинг) 39% Business Analyst (бизнес-аналитик) 13% Product Manager (менеджер по продукту) 13% Software Engineer (программист) 10% Data Scientist (специалист по анализу данных) 7% Machine Learning Engineer (инженер по машинному обучению) 5,7% AI Research Scientist (исследователь-искусственный интеллект) 4% Data Engineer (инженер данных) 4% Domain Expert (специалист по отраслевой области) 4% Deep Learning Engineer (инженер по глубокому обучению) 2%

Какие задачи решают

Нейросеть всё еще остаётся инструментом для генерации креативного контента: тексты, изображения – так её используют в работе 2\3 опрошенных. Ещё 45% респондентов добавили, что ИИ помогает им в обработке и анализе данных. Треть (30%) опрощенных плюсом к предыдущим вариантам также добавляют возможность делать прогнозы и аналитику с помощью ИИ.

Интересно, что в редких случаях специалисты используют нейросеть для распознавания звуков и образов, ещё 5% для медицинской диагностики.

Генерация креативного контента: тексты, изображения 71% Обработка и анализ данных 45% Прогнозирование и аналитика 30% Управление клиентским опытом и персонализация 27% Обработка естественного языка 15% Управление ресурсами и снабжение 13% Финансовое моделирование и прогнозирование 11% Распознавание образов и звука 5% Автономные системы и робототехника 5% Медицинская диагностика и обработка изображений 5%

Преимущества и риски нейросети

Среди основных преимуществ ИИ, опрошенные представители бизнеса отмечают, что нейросеть помогает автоматизировать рутинную работу. Так ответили сразу 70% респондентов. Ещё 60% отмечают, что благодаря ИИ у них в компании есть рост производительности и эффективности. 44% компаний заявили, что видят расширение аналитических возможностей. Каждая третья компания отмечает, что её бизнес-прогнозы стали более точными, а также улучшилось понимание клиентов. Кроме того, у трети компаний (36%) благодаря внедрению ИИ в работу повысилось качество продукции.

Между тем есть и риски, которые компании, использующие нейросеть в работе, уже отмечают и готовы озвучить. Среди основных препятствий использовать ИИ бизнес называет непонимание принципов работы ИИ, возможные юридические и этические вопросы, связанные с использованием данных и необходимость адаптации бизнес-процессов для интеграции нейросетей.

Близко к ним стоит проблема обучения персонала для работы с ИИ – 29% видят в этом серьёзное препятствие. Ещё 24% не доверяют результатам ответов нейросетей. Ещё каждая пятая (22%) компания видит сопротивление со стороны сотрудников по отношению к ИИ. Не видят никаких рисков и проблем в работе ИИ пока только 25% компаний.