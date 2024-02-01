Нейросеть и бизнес: кто работает с ИИ чаще всего, какие риски и преимущества видят компании СЗФО
Служба исследований hh.ru продолжает рассказывать о том, как бизнес использует искусственный интеллект (ИИ) в своих целях. Первая часть исследования о том, как феномен нейросети меняет рынок труда, читайте здесь.
Кто использует ИИ
В ходе опроса hh.ru представители бизнеса рассказали, какие именно сотрудники в их компаниях уже работают или планируют использовать нейросети. Так, чаще всего к помощи ИИ прибегают креативщики из маркетинга и дизайна – 39%, то есть более трети представителей этих профессий в рамках опроса. Используют для решения бизнес-задач нейросеть каждый десятый опрошенный бизнес-аналитики и менеджер по продукту (по 13% для каждой профессии). Работают часто с ИИ 10% программистов. Также в рамках опроса представители компаний отмечали: «ИИ достаточно часто используют в работе HR-специалисты и ещё очень хотят работать с ИИ технологи и инженеры, но уровень самих специалистов и уровень нейросетей не дорос до этого».
|
Creative specialist (сотрудники креативных отделов: дизайн, маркетинг)
|
39%
|
Business Analyst (бизнес-аналитик)
|
13%
|
Product Manager (менеджер по продукту)
|
13%
|
Software Engineer (программист)
|
10%
|
Data Scientist (специалист по анализу данных)
|
7%
|
Machine Learning Engineer (инженер по машинному обучению)
|
5,7%
|
AI Research Scientist (исследователь-искусственный интеллект)
|
4%
|
Data Engineer (инженер данных)
|
4%
|
Domain Expert (специалист по отраслевой области)
|
4%
|
Deep Learning Engineer (инженер по глубокому обучению)
|
2%
Какие задачи решают
Нейросеть всё еще остаётся инструментом для генерации креативного контента: тексты, изображения – так её используют в работе 2\3 опрошенных. Ещё 45% респондентов добавили, что ИИ помогает им в обработке и анализе данных. Треть (30%) опрощенных плюсом к предыдущим вариантам также добавляют возможность делать прогнозы и аналитику с помощью ИИ.
Интересно, что в редких случаях специалисты используют нейросеть для распознавания звуков и образов, ещё 5% для медицинской диагностики.
|
Генерация креативного контента: тексты, изображения
|
71%
|
Обработка и анализ данных
|
45%
|
Прогнозирование и аналитика
|
30%
|
Управление клиентским опытом и персонализация
|
27%
|
Обработка естественного языка
|
15%
|
Управление ресурсами и снабжение
|
13%
|
Финансовое моделирование и прогнозирование
|
11%
|
Распознавание образов и звука
|
5%
|
Автономные системы и робототехника
|
5%
|
Медицинская диагностика и обработка изображений
|
5%
Преимущества и риски нейросети
Среди основных преимуществ ИИ, опрошенные представители бизнеса отмечают, что нейросеть помогает автоматизировать рутинную работу. Так ответили сразу 70% респондентов. Ещё 60% отмечают, что благодаря ИИ у них в компании есть рост производительности и эффективности. 44% компаний заявили, что видят расширение аналитических возможностей. Каждая третья компания отмечает, что её бизнес-прогнозы стали более точными, а также улучшилось понимание клиентов. Кроме того, у трети компаний (36%) благодаря внедрению ИИ в работу повысилось качество продукции.
Между тем есть и риски, которые компании, использующие нейросеть в работе, уже отмечают и готовы озвучить. Среди основных препятствий использовать ИИ бизнес называет непонимание принципов работы ИИ, возможные юридические и этические вопросы, связанные с использованием данных и необходимость адаптации бизнес-процессов для интеграции нейросетей.
Близко к ним стоит проблема обучения персонала для работы с ИИ – 29% видят в этом серьёзное препятствие. Ещё 24% не доверяют результатам ответов нейросетей. Ещё каждая пятая (22%) компания видит сопротивление со стороны сотрудников по отношению к ИИ. Не видят никаких рисков и проблем в работе ИИ пока только 25% компаний.
|
Непонимание принципов работы нейросетей и их потенциальных применений
|
39%
|
Возможные этические и юридические вопросы, связанные с использованием данных
|
38%
|
Необходимость адаптации бизнес-процессов для интеграции нейросетей
|
38%
|
Высокие затраты на обучение и внедрение нейросетей
|
29%
|
Недостаточная поддержка и экспертиза в компании по работе с нейросетями
|
25%
|
Недостаток квалифицированных специалистов в области работы с нейросетями
|
24%
|
Низкая надежность и объяснимость результатов работы нейросетей
|
23%
|
Не вижу рисков или препятствий
|
25%
|
Сопротивление со стороны сотрудников или руководства компании
|
22%
|
Отсутствие доступных данных для обучения нейросетей
|
16%
|
Необходимость переобучать сотрудников, находить им новые задачи
|
15%