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Мурманская область. Арктика (16+)01.02.24 12:00

Нейросеть и бизнес: кто работает с ИИ чаще всего, какие риски и преимущества видят компании СЗФО

Служба исследований hh.ru продолжает рассказывать о том, как бизнес использует искусственный интеллект (ИИ) в своих целях. Первая часть исследования о том, как феномен нейросети меняет рынок труда, читайте здесь.

Кто использует ИИ

В ходе опроса hh.ru представители бизнеса рассказали, какие именно сотрудники в их компаниях уже работают или планируют использовать нейросети. Так, чаще всего к помощи ИИ прибегают креативщики из маркетинга и дизайна – 39%, то есть более трети представителей этих профессий в рамках опроса. Используют для решения бизнес-задач нейросеть каждый десятый опрошенный бизнес-аналитики и менеджер по продукту (по 13% для каждой профессии). Работают часто с ИИ 10% программистов. Также в рамках опроса представители компаний отмечали: «ИИ достаточно часто используют в работе HR-специалисты и ещё очень хотят работать с ИИ технологи и инженеры, но уровень самих специалистов и уровень нейросетей не дорос до этого».

Creative specialist (сотрудники креативных отделов: дизайн, маркетинг)

39%

Business Analyst (бизнес-аналитик)

13%

Product Manager (менеджер по продукту)

13%

Software Engineer (программист)

10%

Data Scientist (специалист по анализу данных)

7%

Machine Learning Engineer (инженер по машинному обучению)

5,7%

AI Research Scientist (исследователь-искусственный интеллект)

4%

Data Engineer (инженер данных)

4%

Domain Expert (специалист по отраслевой области)

4%

Deep Learning Engineer (инженер по глубокому обучению)

2%

Какие задачи решают

Нейросеть всё еще остаётся инструментом для генерации креативного контента: тексты, изображения – так её используют в работе 2\3 опрошенных. Ещё 45% респондентов добавили, что ИИ помогает им в обработке и анализе данных. Треть (30%) опрощенных плюсом к предыдущим вариантам также добавляют возможность делать прогнозы и аналитику с помощью ИИ.

Интересно, что в редких случаях специалисты используют нейросеть для распознавания звуков и образов, ещё 5% для медицинской диагностики.

Генерация креативного контента: тексты, изображения

71%

Обработка и анализ данных

45%

Прогнозирование и аналитика

30%

Управление клиентским опытом и персонализация

27%

Обработка естественного языка

15%

Управление ресурсами и снабжение

13%

Финансовое моделирование и прогнозирование

11%

Распознавание образов и звука

5%

Автономные системы и робототехника

5%

Медицинская диагностика и обработка изображений

5%

Преимущества и риски нейросети

Среди основных преимуществ ИИ, опрошенные представители бизнеса отмечают, что нейросеть помогает автоматизировать рутинную работу. Так ответили сразу 70% респондентов. Ещё 60% отмечают, что благодаря ИИ у них в компании есть рост производительности и эффективности. 44% компаний заявили, что видят расширение аналитических возможностей. Каждая третья компания отмечает, что её бизнес-прогнозы стали более точными, а также улучшилось понимание клиентов. Кроме того, у трети компаний (36%) благодаря внедрению ИИ в работу повысилось качество продукции.

Между тем есть и риски, которые компании, использующие нейросеть в работе, уже отмечают и готовы озвучить. Среди основных препятствий использовать ИИ бизнес называет непонимание принципов работы ИИ, возможные юридические и этические вопросы, связанные с использованием данных и необходимость адаптации бизнес-процессов для интеграции нейросетей.

Близко к ним стоит проблема обучения персонала для работы с ИИ – 29% видят в этом серьёзное препятствие. Ещё 24% не доверяют результатам ответов нейросетей. Ещё каждая пятая (22%) компания видит сопротивление со стороны сотрудников по отношению к ИИ. Не видят никаких рисков и проблем в работе ИИ пока только 25% компаний.

Непонимание принципов работы нейросетей и их потенциальных применений

39%

Возможные этические и юридические вопросы, связанные с использованием данных

38%

Необходимость адаптации бизнес-процессов для интеграции нейросетей

38%

Высокие затраты на обучение и внедрение нейросетей

29%

Недостаточная поддержка и экспертиза в компании по работе с нейросетями

25%

Недостаток квалифицированных специалистов в области работы с нейросетями

24%

Низкая надежность и объяснимость результатов работы нейросетей

23%

Не вижу рисков или препятствий

25%

Сопротивление со стороны сотрудников или руководства компании

22%

Отсутствие доступных данных для обучения нейросетей

16%

Необходимость переобучать сотрудников, находить им новые задачи

15%

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