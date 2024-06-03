Нейросети помогают учиться 43% московских студентов

4 из 10 московских студентов рассказали, что активно используют нейросети в учёбе. Такой результат получили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob Старт карьеры» после итогов опроса, в котором приняли участие 500 студентов московских вузов.

43% студентов Москвы рассказали, что активно пользуются искусственным интеллектом в процессе обучения. При этом юноши задействуют нейросети чаще девушек: 50% против 37% соответственно.

Ещё 43% студентов не используют искусственный интеллект, но знают, в каких случаях его можно применить. И только 14% студентов вообще не используют нейронные Сети и даже не представляют, где их можно применить.

В основном LLM (большие языковые модели) помогают студентам искать информацию, структурировать данные и писать тексты (в том числе, рефераты и доклады).

Время проведения опроса: 8—26 мая 2024 года.