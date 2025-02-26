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Мурманская область. Арктика (16+)26.02.25 14:00

Нейросети в подборе персонала уже применяет каждый девятый рекрутёр

Искусственный интеллект помогает нанимать сотрудников в каждой девятой компании, чат-бот — привычный инструмент рекрутинга для каждого пятого эйчара. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 1000 предприятий и организаций из всех округов страны.

В последние несколько лет мы наблюдаем экспансию искусственного интеллекта во многие сферы экономики, в частности, в HR-менеджмент и рекрутинг. Растёт число работодателей, использующих нейросети в подборе (+9 процентных пунктов за 1,5 года). Судя по комментариям, рекрутеры чаще всего поручают ИИ написание текстов вакансий, FAQ-блоков в разделах трудоустройства и карьеры официальных сайтов компаний, формулировки ответов на вопросы в мессенджерах. С помощью нейросетей также собирают данные об объёме спроса на те или иные профессии, анализируют зарплатную политику конкурентов.

Не готов поручить рекрутинг нейронным сетям каждый второй эйчар (минус 6 п.п. за 1,5 года). В том, что подбор персонала можно передать ИИ полностью, уверены 3% рекрутёров, частично — 27%. Представители компаний хотели бы переложить на нейросети первичный отбор резюме, рассылку вакансий, «холодные контакты» с соискателями. Однако для этого вовсе не обязательно внедрять сложные нейросетевые решения. HR-бот «SuperJob» решает те же задачи проще и быстрее. Неслучайно каждый пятый рекрутер в России уже использует чат-боты в работе.

Время проведения опроса: 3—20 февраля 2025 года.

 

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