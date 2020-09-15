Незаконная «посылка» не дошла до адресата исправительной колонии строгого режима

Сотрудники отдела охраны исправительной колонии строгого режима № 23 заметили, что к охраняемой территории учреждения приближается легковой автомобиль с нечитаемыми регистрационными номерами.

Неизвестный гражданин из движущегося автомобиля совершил переброс нескольких свёртков в сторону охраняемого объекта и спешно скрылся.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Мурманской области, при осмотре территории сотрудниками было обнаружено три свертка в прозрачных полиэтиленовых пакетах, в которых находились: мобильный телефон, четыре зарядных устройства, зажигалка, три МР-3 плеера, четыре USB кабеля и три гарнитуры для мобильных телефонов.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.