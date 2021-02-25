Закрыт проезд на федеральной дороге Р-21 «Кола»Как работает в Мурманске «Парк махинаторов», знает и расскажет «Арктик-ТВ»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)25.02.21 13:00

Незаконное обогащение довело до скамьи подсудимых

Вступил в законную силу приговор Оленегорского городского суда Мурманской области в отношении бывшего руководителя профессионального общеобразовательного учреждения «Оленегорский спортивно-технический центр» регионального отделения общероссийской общественной государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Мурманской области Евгения Черевко, причастного к совершению преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные в крупном размере с использованием служебного положения», и генерального директора ряда предприятий (ООО «Капитал», ООО «Эдельвейс», ООО «Бастион», ИП «Поповский») Александра Поповского, оказывавшего ему пособничество в хищении чужого имущества.

Сотрудниками УФСБ России по Северному флоту установлено, что в конце июля 2016 г. указанные лица вступили в преступный сговор в целях реализации умысла на незаконное обогащение. В соответствии с договоренностью, Евгений Черевко при содействии Александра Поповского организовал ведение бухгалтерского учёта вышеуказанного учреждения в офисном помещении бухгалтерии обществ, возглавляемых последним. Для придания видимости законности противоправных действий подельники подписали договор на оказание услуг ПОУ «Оленегорский СТЦ ДОСААФ России» по антикризисному управлению.

Часть денежных средств, поступавших от граждан в кассу общеобразовательного учреждения в счёт оплаты обучения навыкам вождения, расходовалась Евгением Черевко и Александром Поповским по собственному усмотрению. В целях сокрытия совершаемых хищений ими изготавливались и предоставлялись в бухгалтерию учреждения фиктивные отчётные документы – договоры на выполнение ремонтных работ на автодроме и его ежемесячное обслуживание, замену электропроводки в помещениях, договоры аренды нежилых помещений, акты выполненных работ и пр.

Результаты проведенных УФСБ России по Северному флоту оперативно-розыскных мероприятий стали основанием для возбуждения военным следственным отделом СК России по Мурманскому гарнизону уголовного дела в отношении указанных лиц в связи с хищениями денежных средств в крупном размере. В ходе расследования была доказана причастность к инкриминируемым им преступлениям, совершенным совместно с использованием своего служебного положения.

Принятым решением суд назначил Евгению Черевко наказание в виде штрафа в размере 300 тымсяч рублей, Александру Поповскому – в размере 250 тысяч рублей. С осужденных в пользу регионального отделения Общероссийской общественной государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Мурманской области взыскано более 700тысяч рублей.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Ерохин Виктор Петрович, сочувствующий.
24.02.21 21:14
Причина этой трагедии - бедность и бесправие граждан России-страдалицы. Она в который раз обнажила, то о чем мы сами знаем! Почему человек не отказался от сей работы и сел за руль и рычаги шнекоротор
Комментарий к новости:На месте недавней трагедии на озере Канентъявр представители московской медиатусовки проводят рискованные заезды
Андрей
21.02.21 15:09
Это не единственный случай в Мурманске, в образе квартирного мошенника работает Маевский Сергей Васильевич телефон подельника в Мурманске 7 951 295 17 58 квартира по которой они работали с кадастровы
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Бизнес-Мент-9: дело «чёрных» риэлторов»
Игорь Кириллов.
18.02.21 20:03
Зато у псевдопатриотов, членов "Единой России" пенсионеров Прямиковой и Белошеева зарплата ВЕСЬМА ОЧЕНЬ хорошая! Сократить должности замов и отправить этих двух пенсионеров не заслуженный отдых. Како
Комментарий к новости:Обильные снегопады выявили низкий уровень зарплаты у работников УДХ
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728
-Скоро в эфире19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Парк махинаторов». Специальный репортаж (16+)
-PRO Деньги (16+)На ряде АЗС Мурманской области отмечается рост цен на бензин-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 28 копеек, евро теряет почти 17 копеек-PRO Энергетику (18+)Из-за сильных морозов Мурманский филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 февраля-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительством Мурманской области установлены региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг на 2021 год
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика