Незаконное обогащение довело до скамьи подсудимых

Вступил в законную силу приговор Оленегорского городского суда Мурманской области в отношении бывшего руководителя профессионального общеобразовательного учреждения «Оленегорский спортивно-технический центр» регионального отделения общероссийской общественной государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Мурманской области Евгения Черевко, причастного к совершению преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные в крупном размере с использованием служебного положения», и генерального директора ряда предприятий (ООО «Капитал», ООО «Эдельвейс», ООО «Бастион», ИП «Поповский») Александра Поповского, оказывавшего ему пособничество в хищении чужого имущества.

Сотрудниками УФСБ России по Северному флоту установлено, что в конце июля 2016 г. указанные лица вступили в преступный сговор в целях реализации умысла на незаконное обогащение. В соответствии с договоренностью, Евгений Черевко при содействии Александра Поповского организовал ведение бухгалтерского учёта вышеуказанного учреждения в офисном помещении бухгалтерии обществ, возглавляемых последним. Для придания видимости законности противоправных действий подельники подписали договор на оказание услуг ПОУ «Оленегорский СТЦ ДОСААФ России» по антикризисному управлению.

Часть денежных средств, поступавших от граждан в кассу общеобразовательного учреждения в счёт оплаты обучения навыкам вождения, расходовалась Евгением Черевко и Александром Поповским по собственному усмотрению. В целях сокрытия совершаемых хищений ими изготавливались и предоставлялись в бухгалтерию учреждения фиктивные отчётные документы – договоры на выполнение ремонтных работ на автодроме и его ежемесячное обслуживание, замену электропроводки в помещениях, договоры аренды нежилых помещений, акты выполненных работ и пр.

Результаты проведенных УФСБ России по Северному флоту оперативно-розыскных мероприятий стали основанием для возбуждения военным следственным отделом СК России по Мурманскому гарнизону уголовного дела в отношении указанных лиц в связи с хищениями денежных средств в крупном размере. В ходе расследования была доказана причастность к инкриминируемым им преступлениям, совершенным совместно с использованием своего служебного положения.

Принятым решением суд назначил Евгению Черевко наказание в виде штрафа в размере 300 тымсяч рублей, Александру Поповскому – в размере 250 тысяч рублей. С осужденных в пользу регионального отделения Общероссийской общественной государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Мурманской области взыскано более 700тысяч рублей.