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Мурманская область. Арктика (16+)19.05.22 12:00

«Незамерзающий порт надежды» - премьера фильма о командующем Северным флотом состоится в Мурманской области

26 и 27 мая его представят северянам автор и режиссёр фильма Дарья Хренова, а также сын адмирала – Михаил Головко.

Документальный фильм «Незамерзающий порт надежды» (12+) основан на дневниках советского флотоводца, адмирала, бессменного командующего Северным флотом во время Великой Отечественной войны Арсения Головко. Картина снималась в 2021 году в Мурманской области.

Фильм расскажет о героической обороне Заполярья, которая вошла в историю России как одна из самых ярких страниц сопротивления фашизму. Фильм посвящён не столько военным событиям, сколько человеку, на которого внезапно ложится ответственность за судьбу Северного морского флота.

Для съёмок фильма были использованы воспоминания Арсения Головко, а также материалы Центрального архива Министерства обороны и Государственного архива РФ.

Со съёмочной группой активно сотрудничал сын адмирала – Михаил Арсеньевич Головко, который сейчас работает над дневниками отца.

Премьера фильма, встреча с автором Дарьей Хреновой и сыном адмирала Михаилом Головко состоится: 26 мая в 18.00 в Североморске, в кинотеатре «Планета, 51» (ул. Советская, 20); 27 мая в 17.00 в Мурманске, в ДК народного творчества имени С.М. Кирова (фестивальный зал).

Кинопоказ пройдёт в рамках Международного кинофестиваля «Северный характер: green screen».

 

 

 

 

 

Фото предоставлено АНО «Продюсерский центр «Северный характер».

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