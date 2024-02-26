Незамужним россиянкам зарплата будущего мужа интереснее его кредитного рейтинга

В США запустили приложение для знакомств, в котором может зарегистрироваться только человек с хорошим кредитным рейтингом, подтверждённым бюро кредитных историй. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, нужен ли похожий сервис в России. В опросах приняли участие 1600 экономически активных граждан из всех округов страны.

Только 1 из 5 россиян уверен, что в России следует разработать своё приложение для знакомств, в котором могут зарегистрироваться лишь имеющие хороший кредитный рейтинг. 34% не видят необходимости в подобном приложении. 46% затруднились с оценкой.

Между тем, прежде чем познакомиться с человеком для романтических отношений, 20% одиноких россиян хотели бы знать кредитный рейтинг потенциального партнёра: «Было знакомство мимолётное, где иногородний молодой человек заявил сразу, что взял в ипотеку квартиру и ищет себе девушку, которая будет помогать ему выплачивать». 55% не нуждаются в подобной информации: «Кредит и человеческие отношения — это разная история»; «Люди сами разберутся, кто им нужен, а кто нет!»; «Я сама банкрот»; «Я думаю, так многие мужчины останутся одиноки».

Об уровне дохода своего потенциального партнёра хотели бы знать 28% одиноких россиян. 55% не интересна финансовая информация: «Доход в любой момент может измениться».

Идею разработки приложения, в котором может зарегистрироваться только человек с хорошим кредитным рейтингом, поддержали 28% женщин и 16% мужчин. Идея выбирать партнеров по кредитному рейтингу также больше заинтересовала женщин (26% против 15% среди мужчин). Но ещё более привлекательной для россиянок выглядит возможность знакомиться с учётом информации об уровне дохода (41 и 18% соответственно). Нужно отметить, что не всех мужчин оскорбляет подобная финансовая избирательность: «Это больше должно интересовать женщин, исходя из того, что чаще доход семьи несёт на своих плечах мужчина».

Время проведения опроса: 13—15 февраля 2024 года.