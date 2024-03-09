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Мурманская область. Арктика (16+)09.03.24 10:00

«Неженские профессии» - круглый стол под таким названием состоялся в Центре патриотического воспитания «Юная Гвардия»

На встрече девушек-участниц Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» с наступающим Международным женским днём поздравил глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин.

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, участницами беседы стали 12 девушек, которые учатся в кадетских классах Кадетской школы города Мурманска, лицея №2, гимназии №7 и общеобразовательных школ №№4, 5, 26, 31 и 53.

Как сообщает администрация города Мурманска, в будущем юные мурманчанки планируют работать в правоохранительных органах, связать свою жизнь со службой в Вооружённых Силах Российской Федерации, с работой в МЧС. За чаепитием девушки поделились своими планами на будущее, рассказали об участии в патриотических и профориентационных мероприятиях.

Так, ученицы гимназии №7, члены военно-патриотического клуба «Витязь» Марьяна Рыбакина и Вероника Бурова планируют поступить в военные училища, чтобы в дальнейшем служить России. Вернуться в Мурманск после окончания высшего учебного заведения Министерства внутренних дел Российской Федерации решила и Милослава Ногаева, ученица лицея №2.

Виктория Федяшова намерена поступать в военно-медицинскую академию в Санкт-Петербурге. Сейчас отец девочки участвует в специальной военной операции, Виктория тоже хочет внести свой вклад в общее дело.

Всего в городе Мурманске в кадетских классах обучается 1206 ребят. В 2024 году членами юнармейских отрядов являются 613 мурманских школьников. Мурманские кадеты и юнармейцы — активные участники всех гражданско-патриотических мероприятий в городе Мурманске и Мурманской области.

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=26879&page=1

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