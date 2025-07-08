НФ: пенсионеры с улицы Корабельной в Североморске не могут узнать дату запуска новых лифтов

Объявление о замене лифтового оборудования гласило: сроки проведения работ – с 14 апреля по 10 июня. Заказчик – Фонд капитального ремонта, подрядчик – Щербинский лифтостроительный завод. Близится середина июля, но новых кабин жильцы изнутри так и не увидели.

На третий этаж за 20 минут: пенсионеры с улицы Корабельной в Североморске считают дни до запуска новых лифтов.

Объявление о замене лифтового оборудования гласило: сроки проведения работ – с 14 апреля по 10 июня. Заказчик – Фонд капитального ремонта, подрядчик – Щербинский лифтостроительный завод. Близится середина июля, но новых кабин жильцы изнутри так и не увидели.

Геннадий Руденков живёт в доме №10 больше тридцати лет. Из-за инвалидности сразу может преодолеть лишь полтора лестничных пролёта. Потом 10 минут нужно, чтобы отдышаться. Среди его соседей – семьи с детьми и пенсионер с серьёзным хроническим недугом, который вынужден сидеть дома, пока лифт снова не заработает.

Заложниками ситуации оказались более шестисот жильцов пяти домов на Корабельной. Задать вопрос о сроках завершения работ управляющей компании Геннадий Руденков не смог – дозвониться до коммунальщиков у него не получилось. Но объявления с информацией о замене лифтов вскоре загадочно исчезли.

Народный фронт обратился в региональный Минстрой с просьбой дать поручение Фонду капитального ремонта в кратчайшие сроки уведомить жильцов о причинах сложившейся ситуации и конкретных сроках запуска лифтов, а также завершить все работы как можно скорее.

Фото и видео предоставлены пресс-службой регионального отделения Народного фронта: https://vk.com/nf_murmansk51?z=video-69761571_456241411%2Fvideos-69761571%2Fpl_-69761571_-2