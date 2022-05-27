Ни одна из мусульманских стран не поддержала санкции против России - Альбир Крганов

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и муфтий «Духовного собрания мусульман России», член Общественной палаты РФ Альбир Крганов обсудили на рабочей встрече широкий спектр вопросов по двустороннему сотрудничеству и развитию государственно-конфессиональных отношений в регионе.

«Мы рады приветствовать вас в Мурманской области. Наш регион многонационален. Для нас принципиально важно, чтобы все жили в мире и согласии. Мы уделяем максимальное внимание, создаём необходимые условия, чтобы все чувствовали себя комфортно и благополучно. Готов обсудить с вами насущные вопросы и со своей стороны оказать всевозможное содействие», – подчеркнул в своём приветственном слове Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Альбир Крганов поблагодарил за тёплый прием. По его словам, единоверцы, проживающие на территории региона, отмечают положительные изменения в социально-экономической сфере, а также высоко оценивают уровень организации государственно-конфессиональных отношений администрацией региона.

Также Альбир Крганов отметил, что мусульманские страны поддерживают Россию в сложившейся экономической и политической ситуации.

«Я как участник, член группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» докладываю, что в списке 48 недружественных стран нет ни одной мусульманской. И ни одна из мусульманских стран не поддержала санкции против нашей страны», – заключил он.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/