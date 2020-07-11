Ни техники, ни активной деятельности – итоги проверки

Руководство регионального Мнистерства транспорта и дорожного хозяйства региона совместно со службой технического надзора городского заказчика и председателем регионального общественного движения «За безопасные дороги», членом общественного совета при Минтрансе Олегом Ушаковым выехали с комиссионной проверкой на объекты, которые ремонтируются в столице Кольского Заполярья в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Губернатором поручено реализовать национальный проект в установленные контрактами сроки без «уходов в зиму». Наша основная задача – вместе с представителями общественности регулярно контролировать ход производства работ на объектах улично-дорожной сети. Сегодня зафиксировали ряд принципиальных замечаний, который должны быть немедленно переданы подрядчикам», – отметила заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Юлия Полиэктова.

На улицах Инженерной и Николаева произведено фрезерование дорожного полотна, частично демонтирован бортовой камень, проводятся работы по демонтажу и установке опор освещения. Комиссией сегодня было зафиксирован низкий процент выполнения работ.

«На обоих объектах мы сегодня не увидели ни техники, ни активной деятельности. К тому же, к сожалению, расстраивает низкое качество культуры производства работ. Сегодня диалог состоялся продуктивный, надеемся, что ситуация будет исправлена в ближайшее время», – рассказал председатель регионального общественного движения «За безопасные дороги», член общественного совета при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области Олег Ушаков.