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Мурманская область. Арктика (16+)31.08.21 15:30

Ни ямочного ремонта кирпичами, ни асфальта в снег мы больше не допустим – Андрей Чибис

Сегодня губернатор Андрей Чибис проинспектировал результаты и ход работ по ремонту дорог общего пользования и дворовых территорий в Октябрьском округе Мурманска. Глава региона осмотрел обновлённое дорожное полотно на участке проспекта Ленина от улицы Генерала Журбы до Кольского проспекта, проверил выполнение поддерживающего ремонта во дворах на Театральном бульваре, проезде Связи и улице Маклакова.

«Мы в этом году в Октябрьском округе Мурманска капитально реконструируем дворы у 12 многоквартирных домов, 12 участков дорог дополнительно ремонтируем. Во дворах около 60 домов делаем поддерживающий ремонт, чтобы убрать те ямы, которые копились годами, это была настоящая боль мурманчан. И это не просто ямочный ремонт – во многих дворах это практически укладка новых проездов», – отметил губернатор, напомнив, что на поддерживающий ремонт дворов в Мурманске из резервного фонда правительства области в текущем году было дополнительно выделено 100 млн рублей.

Андрей Чибис особо акцентировал внимание на важности этой задачи.

«Дворами и дорогами в Мурманске много лет занимались не в тех темпах, которые нужны. Дворы у 300 домов мы сделали в прошлом году, в этом году сделаем также большой объём, и ещё несколько лет придётся это продолжать. Во дворах надо навести порядок – это тот «гигиенический минимум», который мы обязаны соблюсти», – подчеркнул глава области.

Помимо ремонта дворов и дорог, по словам губернатора, в этом году в Октябрьском округе Мурманска дополнительно к плану программы «Формирование комфортной городской среды» будут установлены пять детских и один спортивный комплекс.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, работы по поддерживающему ремонту дворов завершатся до конца сентября.  Дорожные ремонты уже подходят к концу, поэтому правительство области выделяет средства, чтобы в сентябре приступить к ремонту 12 участков дорог, ранее запланированных на 2022 год.

«Ни ямочного ремонта кирпичами, ни асфальта в снег мы больше не допустим», – подытожил Андрей Чибис.

 

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