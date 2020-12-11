Ничего хорошего про 2020 год не смог сказать почти каждый второй россиянин

Журнал «Time» объявил 2020 год худшим годом в истории. Многие россияне солидарны с такой оценкой: уходящий год не принёс ничего хорошего почти для каждого второго. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» выяснил, что позитивного произошло с нашими соотечественниками в нестандартном 2020 году.

2020 год выдался совершенно нестандартным для всей планеты: мы впервые столкнулись с множеством ограничений и до сих пор приспосабливаемся к новой реальности. Сумели найти что-то хорошее в уходящем году 53% опрошенных. 7% из них назвали самым важным положительным событием текущего года личные успехи в работе или учёбе. Весь год без исключений выдался удачным для 6% опрошенных. Ещё столько же назвали лучшим, что с ними случилось в этом году, возможность отправиться в путешествие и отдохнуть (6%). Пополнение в семье (5%), то, что обошли стороной болезни (5%), переезд в другой город (3%), создание семьи (2%), реализованные возможности обзавестись домом (2%) или уйти с нелюбимой работы (2%), здоровье родных и близких (2%), личностный рост (2%) и успехи детей (2%) — самыми хорошими моментами 2020 года для россиян стали самые простые вещи.

Ничего хорошего не было в уходящем году у 41% россиян, причём мужчины называли нехорошим 2020 год чаще, чем женщины: 45% против 38%. Для женщин в 2 раза чаще, чем для мужчин, этот год складывался удачно: 9% и 4% соответственно.

В отличие от британских лингвистов, которые главным словом года назвали «локдаун», россияне в качестве слова года чаще всего указывали «коронавирус» (28%). Большинство слов, достойных олицетворять 2020 год, по мнению россиян, относятся к COVID-19: здоровье (8%), пандемия (7%), а также карантин, кризис и самоизоляция (по 2%).