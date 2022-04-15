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Мурманская область. Арктика (16+)15.04.22 12:00

Ничего личного – просто работа. Исследование показало, как жители Северо-Запада России относятся к собственному труду

Служба исследований hh.ru провела опрос среди жителей Северо-Западного федерального округа и узнала, как люди воспринимают и оценивают свою работу, что она для них значит и каково их отношение к собственному труду.

Чуть меньше половины опрошенных в СФЗО (42%) считают, что их труд и работа – это просто зарабатывание денег. Чаще всего так отвечают представители сферы добычи сырья (56% опрошенных в этой области в регионах СЗФО).

Ещёе треть (29%) опрошенных на Северо-Западе страны заявили, что их работа тратит их силы и время попусту. Такую оценку собственному труду наиболее часто давали работники ресторанно-гостиничного бизнеса (35% в отрасли), специалисты управления персоналом (33%). Близко к ним (26%) по численности стоят те респонденты, которые не видят в своем труде ничего примечательного и особенного. Четверть (25%) опрошенных считает, что их текущая работа временная и они не планируют там задерживаться.

Примечательно, что 16% местных жителей уверены, что их труд и работа помогает им развиваться личностно и в карьерном плане. Чаще всего такое мнение относительно своей работы имеют маркетологи (27% опрошенных из этой сферы так думают).

При этом 15% респондентов из регионов СЗФО уверены, что их труд и работа делают жизнь других людей лучше. Чаще всего такой позитивной точки зрения придерживаются ИТ-специалисты, преподаватели и педагоги, а также строители. Ещё 6% опрошенных в СЗФО гордятся своей работой и трудом.

Согласно данным опроса, чаще всего гордость за плоды своих трудов испытывают строители, ИТ-специалисты, а также работники добычной отрасли (нефть, газ и другие полезные ископаемые).

Кроме того, ещё 23% жителей в СЗФО признались, что, по их мнению, работа – это рабский труд. Причём чаще всего настолько негативную оценку своей работе и труду дают представители «синих» воротничков (32% опрошенных), то есть рабочие (слесари, монтажники, электрики и т.д.). Похожего мнения о рабском труде придерживаются медики и врачи (31% опрошенных в данной сфере так считают), а также работники транспортной сферы и розничной торговли (по 30% опрошенных в каждой отрасли). Важно также отметить, что представители этих же профессиональных сфер жаловались, что их работа наносит им психологический вред и ухудшает здоровье.

Интересно, что женщины-респонденты чуть чаще мужчин признавались, что их работа – это любимое дело (13% опрошенных женщин выбрали этот вариант ответа в ходе опроса). Кроме того, женщины чаще, чем мужчины указывали, что их работа – это престиж для них, а также, что труд дает им возможность получить признание и благодарность от других людей.

Со своей стороны, мужчины-респонденты чаще, чем женщины указывали, что их труд – это пустая трата времени и сил (30% мужчин выбрали такой вариант ответа в отличие от 25% женщин). Также 16% мужчин, прошедших опрос, заметили, что их работа помогает их развитию (подробно на диаграмме).

«Интересны и варианты ответов, которые попали в раздел «Другое», то есть это ответы, которые респонденты писали сами. Наиболее часто встречаются такие оценки собственного труда: моя работа – это возможность самовыражения; моя работа вытягивает из меня жизнь по капле; моя работы даёт опыт; моя работа забирает моё психологическое здоровье; моя работа - объект критической инфраструктуры», - отмечает Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад. 

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