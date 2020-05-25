Ничего святого - в Мурманске задержали мужчину, подозреваемого в краже денег из церковной лавки

В дежурную часть отдела полиции №1 УМВД России по городу Мурманску с заявлением обратился 23-летний житель областного центра. Молодой человек сообщил, что посещает часовню по улице Радищева, где помогает служителям как член волонтёрского движения. Он знал, что в тумбе церковной лавки должны находиться денежные средства в сумме 3 тысячи рублей. Однако денег на месте не оказалось.

Полицейские выехали по адресу, где было совершено данное преступление. Сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в часовню через окно, которое предварительно разбил камнем. Они изъяли следы пальцев рук с места происшествия, а также записи камер видеонаблюдения, находящихся по периметру.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска «по горячим следам» был задержан 50-летний местный житель. Злоумышленник ранее был судим за аналогичное преступление. Мужчина признался в содеянном и рассказал, что похищенные деньги потратил на личные нужды.

Сотрудники полиции установили, что задержанный также причастен к другому аналогичному преступлению. В Первомайском округе Мурманска злоумышленник таким же способом разбил окно в помещение бани, расположенной на улице Советской. Он похитил гигиенические средства на общую сумму 500 рулей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Максимальной санкцией данной статьи предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы.