В честь Дня России гигантский российский флаг взвился над главной базой Северного флотаПочему мурманчанам в июне выгоднее идти в отпуск, чем в мае, и как длинные июньские выходные повлияют на зарплату
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)12.06.22 08:00

Ничего святого: в Днепропетровской области на территории церкви украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями учреждений образования и других объектов социальной инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru:

в Славянске Донецкой Народной Республики в зданиях школы-интерната №1 и НИИ Высоких напряжений размещены военнослужащие подразделений ВСУ (ул. Генерала Н. Батюка), оборудованы склады оружия и боеприпасов, а на прилегающей территории размещены РСЗО. В школах №17 (ул. Олимпийская) и №9 (ул. Кутузова) боевики националистических батальонов оборудовали огневые позиции, а в непосредственной близости от учебных заведений разместили артиллерийские орудия американского производства;

в Приволье Донецкой Народной Республики на территории лицея №7 (ул. Шахтерская), школы №29 (ул. Ломоносова) дислоцированы подразделения ВСУ, а по периметру развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки;

в Покровске Донецкой Народной Республики в школе №9 (ул. Возрождения) неонацисты оборудовали опорный пункт, на верхнем этаже разместили снайперские позиции и крупнокалиберные пулемёты, во дворе – тяжёлую технику и РСЗО, при этом в спортзале под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов;

в Константиновке Донецкой Народной Республики в зданиях школ №11 (ул. Богдана Хмельницкого) и №17 (ул. Винницкая) подразделения ВСУ оборудовали казармы и огневые позиции;

в Николаеве на территориях школ №40 (улица Балтийская), №43 (Богоявленский проспект) и лицея №25 (ул. Айвазовского) военнослужащими ВСУ оборудованы огневые позиции минометов, склады оружия и боеприпасов;

в Днепре в здании школы №35 (ул. Набережная Победы) и Першовенске Днепропетровской области и на территории церкви (ул. Молодёжная) украинские националисты оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов.

Данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права. Это происходит при молчаливом согласии стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима.

 

 

 

 

Фото: https://vk.com/mil

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
Д.О. Вернер
28.05.22 12:59
Фото с таким причалом символизирует ситуация с государственной рыбной отраслью... Обидно...
Комментарий к новости:По Мурманской области ожидается временами дождь, местами порывистый ветер
Юрка
27.05.22 13:30
Круто! А я бы их за воробьев принял
Комментарий к новости:Выбор сделан! Дрозды вывели птенцов на территории Мурманского морского торгового порта
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире06:00«Криминальная полиция». Художественный сериал, 10 серия (16+)07:00«Пчелка Майя и кубок меда». Полнометражный мультфильм (0+)08:20Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Почему мурманчанам в июне выгоднее идти в отпуск, чем в мае, и как длинные июньские выходные повлияют на зарплату-PRO Валюту (16+)Курс евро упал почти на 1,13 рубля, доллар ослаб на 61 копейку-PRO Энергетику (18+)Отопительный период 2021/2022 гг. завершился в штатном режиме, аварий на объектах жилищного фонда и социальной сферы не зафиксировано-PRO ЖКХ (18+)В начале периода отпусков северян волнуют вопросы о проведении перерасчёта за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО)-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуме в первом чтении приняли проект о возможности дистанционно проводить медосмотры работников
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика