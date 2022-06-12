Ничего святого: в Днепропетровской области на территории церкви украинские националисты оборудовали опорный пункт и склад боеприпасов

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями учреждений образования и других объектов социальной инфраструктуры в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru:

в Славянске Донецкой Народной Республики в зданиях школы-интерната №1 и НИИ Высоких напряжений размещены военнослужащие подразделений ВСУ (ул. Генерала Н. Батюка), оборудованы склады оружия и боеприпасов, а на прилегающей территории размещены РСЗО. В школах №17 (ул. Олимпийская) и №9 (ул. Кутузова) боевики националистических батальонов оборудовали огневые позиции, а в непосредственной близости от учебных заведений разместили артиллерийские орудия американского производства;

в Приволье Донецкой Народной Республики на территории лицея №7 (ул. Шахтерская), школы №29 (ул. Ломоносова) дислоцированы подразделения ВСУ, а по периметру развернуты блокпосты и оборудованы огневые точки;

в Покровске Донецкой Народной Республики в школе №9 (ул. Возрождения) неонацисты оборудовали опорный пункт, на верхнем этаже разместили снайперские позиции и крупнокалиберные пулемёты, во дворе – тяжёлую технику и РСЗО, при этом в спортзале под предлогом обеспечения безопасности удерживают жителей близлежащих домов;

в Константиновке Донецкой Народной Республики в зданиях школ №11 (ул. Богдана Хмельницкого) и №17 (ул. Винницкая) подразделения ВСУ оборудовали казармы и огневые позиции;

в Николаеве на территориях школ №40 (улица Балтийская), №43 (Богоявленский проспект) и лицея №25 (ул. Айвазовского) военнослужащими ВСУ оборудованы огневые позиции минометов, склады оружия и боеприпасов;

в Днепре в здании школы №35 (ул. Набережная Победы) и Першовенске Днепропетровской области и на территории церкви (ул. Молодёжная) украинские националисты оборудовали опорные пункты и склады боеприпасов.

Данные факты в очередной раз демонстрируют полное пренебрежение украинских властей к нормам морали и положениям международного гуманитарного права. Это происходит при молчаливом согласии стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают закрывать глаза на многочисленные военные преступления киевского режима.

Фото: https://vk.com/mil