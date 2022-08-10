Ничего святого: в Краматорске ДНР в здании городской больницы №3 украинскими неонацистами оборудованы казармы и огневые точки, при этом медицинский персонал и пациенты не эвакуированы

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования украинскими вооруженными формированиями гражданских медицинских учреждений в военных целях.

Как сообщает function.mil.ru, «в Надбугском Николаевской области в здании туберкулезного диспансера (ул. Веселиновская) дислоцированы подразделения территориальной обороны, оборудован склад оружия и боеприпасов, а всех больных, независимо от состояния их здоровья, цинично выгнали из лечебного учреждения;

в Черкассах в здании скорой помощи (ул. Остафия Дашкевича) украинские боевики оборудовали опорный пункт, склады вооружения и боеприпасов, развернули блокпосты и огневые точки, подходы к зданию заминированы, но местное население об этом умышленно не предупреждается;

в Краматорске Донецкой Народной Республики в здании городской больницы №3 (ул. Героев Украины) неонацистами оборудованы казармы и огневые точки, при этом медицинский персонал и пациенты не эвакуированы и фактически используются националистами в качестве «живого щита».

Кроме того, в Зализном Донецкой Народной Республики на территории стационара городской больницы (просп. Пионеров) боевики националистических батальонов разместили артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населённые пункты. Под предлогом якобы обеспечения безопасности националисты запретили жителям находящихся рядом домов покидать свои квартиры, все их попытки самостоятельно эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются.

Подобные преступные действия украинских властей демонстрируют полное безразличие к судьбам собственных граждан и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права».

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