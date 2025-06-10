«Нигде в мире так много про Мурманск шутить никто не будет»: четвертьфинал Мурманской официальной лиги КВН определил лучших

Мероприятие посетил губернатор Андрей Чибис, который поддержал весёлых и находчивых. В игре приняли участие 14 команд из Кольского Заполярья и Калининграда. В формате «баттлов на вылет» коллективы соревновались в юморе, оригинальности и актёрском мастерстве.

«Такие битвы — это всегда сложнее, случается, что борьба идёт на равных, но надо понимать, что это жеребьёвка, и бывает так, что новичок выходит на очень сильного игрока. Нам бы, конечно, хотелось увидеть новые яркие шутки, новые яркие команды в сезоне, поэтому будем судить сердцем», — отметила руководитель единого волонтерского центра Евгения Чибис.

На сцене развернулось настоящее юмористическое противостояние: команды шутили на самые разные темы — от программы «Витаминизация» до курьёзных ситуаций в регионе. Не остались без внимания и политические темы, в том числе о предстоящих выборах в областную Думу. Зрители смеялись над сравнением Калининграда и Мурманска, у которых соседи с «сюрпризом», доказав, что с юмором можно говорить даже о серьёзных вещах.

«В интернете можно найти хороший юмор по федеральной повестке, по общемировой новостной повестке. А хороший юмор конкретно про Мурманск, про Мурманскую область в интернете не всегда можно найти. И вот это мероприятие, оно, возможно, в какой-то степени является эксклюзивным, потому что нигде в мире так много про Мурманск шутить никто не будет, только здесь», — сказал руководитель Мурманской официальной лиги КВН Алексей Шамов.

В напряжённой борьбе прямые путевки в полуфинал получили: «Сборная медицинских работников», «Сборная Заозерска», «Регион 51», «Заполярье», «Антидепрессанты», «Изи» и «Открытые люди».

«Когда смотришь на наших молодых, талантливых, остроумных ребят – понимаешь: за Мурманской областью будущее. Сегодня на сцене мы увидели, насколько креативны наши участники. Такие проекты – это по-настоящему школа лидерства, командной работы и нестандартного мышления. Мы будем и дальше поддерживать энергию, талант и вашу инициативность. Спасибо вам за вашу искренность, эмоции и позитив», — подчеркнул губернатор Андрей Чибис.

Добором на следующий этап состязаний допустили команды «Канат», «Арбуз» и «МолодежКу». Полуфинал Мурманской официальной лиги КВН запланирован на осень.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548280/#&gid=1&pid=43