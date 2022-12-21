Никаких больше лайфхаков, кешбэков и флешмобов: 4 из 10 россиян поддержали законопроект о борьбе с англицизмами

4 из 10 россиян поддерживают ограничения на использование заимствованных слов. Поборников чистоты русской речи в полтора раза больше среди тех, у кого есть дети, чем среди бездетных. Старшее поколение встает на защиту «великого и могучего» намного чаще респондентов до 34 лет. К таким выводам пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» после опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите русского языка, ограничивающий использование заимствованных слов, если для них существуют русские синонимы. По данным «SuperJob», запрет на англицизмы поддерживают 4 из 10 россиян (41%). На первом месте среди особенно раздражающих заимствований — слово окей, в список попали также такие слова, как ресепшн, челлендж, триггер, пати, хайп, лайфхак, фейк, лонгрид, коуч, лайтовый, хендмейд, скиллы и многие другие.

Напротив, 36% россиян не видят смысла в запрете иностранных слов: «Заимствование — естественный процесс для любого живого языка. Не являются исконно русскими, однако давно вошли в наш язык такие слова как, например, кефир, бюджет, телефон и т. д.».

Чем старше респонденты, тем больше среди них противников иностранной лексики: если среди опрошенных до 34 лет их 29%, то среди тех, кто старше 45 лет, — уже 47%. «Надоел подростковый сленг, все эти кринж, краш, чилить и прочая ерунда», — родители выступают за ограничение использования заимствований чаще, чем бездетные россияне (48% против 35% соответственно).

Время проведения: 15—19 декабря 2022 года.