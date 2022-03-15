Никакой пощады наёмникам не будет, где бы на территории Украины они ни находились

«Подразделения российских Вооруженных сил, продолжая наступление, вчера овладели населенным пунктом Степное. Группировка войск Луганской Народной Республики ведёт наступательные действия в северо-восточных районах города Северодонецк. Утром 14 марта высокоточным оружием большой дальности нанесён удар по объектам военной инфраструктуры Украины, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - В результате удара выведены из строя узлы связи, ретрансляции и коммутации в населенных пунктах Федоровка, Винаровка, Антополь. Кроме того, на территории завода «Антонов» вблизи Киева уничтожен крупный склад боеприпасов к реактивным системам залпового огня, с площадок которого велся огонь по подразделениям российских войск.

Днём 14 марта средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил России сбито два украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе один «Байрактар ТБ-2».

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 86 объектов ВСУ, в том числе: четыре пункта управления и узла связи, три зенитных ракетных комплекса, одна радиолокационная станция, одна станция РЭБ, три склада боеприпасов и ГСМ, 68 мест скопления боевой техники.

Всего за время операции уничтожено: 145 беспилотных летательных аппарата, 1298 танков и других боевых бронированных машин, 124 реактивные системы залпового огня, 469 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1047 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.

Киевский режим продолжает применять тактику террора, используя наиболее разрушительные виды оружия против мирного населения и гражданской инфраструктуры. Ранее мы довели информацию о последствиях удара украинской тактической ракеты «Точка-У» с кассетным боеприпасом по густонаселенному кварталу города Донецк.

В ответ на эти действия Вооруженные силы Российской Федерации примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений.

Призываем граждан Украины, работающих на данных предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов, покинуть потенциально опасные зоны.

Ряд Западных стран на государственном уровне поощряют участие своих граждан в качестве наёмников Украины в боевых действиях против подразделений российских войск. Вся дальнейшая ответственность за гибель этой категории иностранных граждан на Украине лежит только на руководстве этих стран. Все места нахождения иностранных наемников на Украине нам известны. По ним и впредь будут наноситься точечные удары, подобные уничтожению 13 марта учебных центров в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский.

Хочу повторно предупредить, – никакой пощады наемникам не будет, где бы на территории Украины они ни находились».

Фото: https://vk.com/mil