Мурманская область готовится отметить 81-ю годовщину ПобедыМайский календарь от Гострудинспекции: настает время тепла, праздников и ярких эмоций
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)30.04.26 14:00

Никогда не откликаются на вакансии с зарплатой по договоренности 42% россиян

4 из 10 россиян никогда не откликаются на вакансии с зарплатой по договоренности. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 500 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Главная причина, по которой компании не называют конкретную сумму, остаётся прежней — зарплата устанавливается по итогам собеседования. Так ответили 60% рекрутеров (два года назад было 71%). 3 из 10 работодателей признаются, что скрывают зарплату от действующих сотрудников и конкурентов (22% в 2024 году). 27% компаний таким образом изучают зарплатные ожидания соискателей. 20% компаний используют формулировку «по договоренности» при сдельной или бонусной оплате, ещё столько же честно говорят, что их предложение ниже рыночного.

Для привлечения большего числа кандидатов не указывают доход ещё 20% работодателей, а 17% надеются сэкономить, по их мнению, всегда есть соискатели, которые просят меньше, чем компания готова платить.

Что же касается соискателей, которые не указывают зарплатные ожидания, то по-прежнему самая частая причина — зарплата зависит от объёма и условий работы (33%, 2 года назад было 43%). При этом выросла доля тех, кто предпочитает вести очные переговоры о деньгах: с 7 до 13%. Каждый девятый (11%) не знает, сколько он стоит на рынке, или считает, что в его сфере слишком широкий диапазон доходов (в 2024 году таких было 6%).

7% хотят иметь возможность выбирать из разных вариантов трудоустройства, 6% боятся отпугнуть работодателя своими финансовыми аппетитами, а 5% надеются, что компания сама предложит больше. Тех, кто копирует поведение работодателя («в вакансиях тоже пишут «по договоренности»), — 3%.

Отношение россиян к вакансиям с нераскрытой зарплатой остаётся довольно категоричным: 42% никогда не откликаются на такие объявления, 29% делают это иногда, ещё столько же — часто.

Женщины более принципиальны: 46% никогда не рассматривают подобные вакансии (против 38% среди мужчин). Больше противников скрытого дохода оказалось среди респондентов 35—45 лет (47%).

Время проведения опроса: 20 марта — 13 апреля 2026 года.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Ветер перемен Петербургского международного экономического форума, или Какие соглашения наших губернаторов на ПМЭФ воплотились в жизнь
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

Сергей
29.04.26 20:40
Это моя учительница!!!!
Комментарий к новости:Яна Пичугина: «Учитель года – 2026»
Житель
22.04.26 20:23
На Аскольдовцев 22 невыносимая, тёмно-рыжая вода течёт из крана холодной и горячей воды!
Комментарий к новости:Жильцы двух улиц Ленинского района Мурманска накануне вечером ненадолго остались без воды
Д.О Вернер
22.04.26 17:08
Для справки... Печень трески натуральная - это был стратегический продукт. Его производили на промышленных предприятиях МРХ. Сегодня это не стратегический продукт...
Комментарий к новости:Закон, разрешающий консервирование печени трески на рыболовных судах в прибрежной зоне, принят
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, может ли работодатель уволить за подработку
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире15:40«На пороге войны». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Никогда не откликаются на вакансии с зарплатой по договоренности 42% россиян-PRO Валюту (16+)Курс доллара США незначительно растёт к евро и иене-PRO Энергетику (18+)Губернатор Андрей Чибис и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили повышение надёжности электросетевого комплекса Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 30 апреля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о новом порядке аренды государственных причалов в морских портах
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять