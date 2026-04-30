Никогда не откликаются на вакансии с зарплатой по договоренности 42% россиян

4 из 10 россиян никогда не откликаются на вакансии с зарплатой по договоренности. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие представители 500 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Главная причина, по которой компании не называют конкретную сумму, остаётся прежней — зарплата устанавливается по итогам собеседования. Так ответили 60% рекрутеров (два года назад было 71%). 3 из 10 работодателей признаются, что скрывают зарплату от действующих сотрудников и конкурентов (22% в 2024 году). 27% компаний таким образом изучают зарплатные ожидания соискателей. 20% компаний используют формулировку «по договоренности» при сдельной или бонусной оплате, ещё столько же честно говорят, что их предложение ниже рыночного.

Для привлечения большего числа кандидатов не указывают доход ещё 20% работодателей, а 17% надеются сэкономить, по их мнению, всегда есть соискатели, которые просят меньше, чем компания готова платить.

Что же касается соискателей, которые не указывают зарплатные ожидания, то по-прежнему самая частая причина — зарплата зависит от объёма и условий работы (33%, 2 года назад было 43%). При этом выросла доля тех, кто предпочитает вести очные переговоры о деньгах: с 7 до 13%. Каждый девятый (11%) не знает, сколько он стоит на рынке, или считает, что в его сфере слишком широкий диапазон доходов (в 2024 году таких было 6%).

7% хотят иметь возможность выбирать из разных вариантов трудоустройства, 6% боятся отпугнуть работодателя своими финансовыми аппетитами, а 5% надеются, что компания сама предложит больше. Тех, кто копирует поведение работодателя («в вакансиях тоже пишут «по договоренности»), — 3%.

Отношение россиян к вакансиям с нераскрытой зарплатой остаётся довольно категоричным: 42% никогда не откликаются на такие объявления, 29% делают это иногда, ещё столько же — часто.

Женщины более принципиальны: 46% никогда не рассматривают подобные вакансии (против 38% среди мужчин). Больше противников скрытого дохода оказалось среди респондентов 35—45 лет (47%).

Время проведения опроса: 20 марта — 13 апреля 2026 года.