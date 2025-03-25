Николай Патрушев предупреждает о возможной потере лидерства России в изучении Арктики

Вчера состоялось заседание Совета по стратегическому развитию Военно-морского флота Морской коллегии Российской Федерации. Во время заседания Совета, которое провёл помощник Президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев с участием представителей федеральных министерств и ведомств, а также организаций, задействованных в морской деятельности, он заявил, что изношенность отечественного научного флота грозит потерей Россией лидерства в исследовании Арктики.

«Россия много десятилетий лидирует в арктических научных исследованиях, в том числе по таким направлениям, как океанология, гидрология суши, гидрография, морская биология, исследования вечной мерзлоты, арктическом материаловедении», - отметил Николай Патрушев на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии.

По его словам, без внедрения передовых разработок российской науки использование и развитие Северного морского пути было бы невозможно. Благодаря развитию фундаментальных знаний об Арктике, отечественным научным и технологическим достижениям, к числу которых можно отнести и создание мощного атомного ледокольного флота, Россия и сегодня решает задачи обеспечения национального присутствия и защиты национальных интересов в Арктике, создавая надежную основу для будущего развития страны, отметил Патрушев.

«Отечественный научно-исследовательский флот всегда считался ведущим в области исследований Мирового океана, в том числе и Арктики. Вместе с тем, недостаточное внимание и недофинансирование развития научного флота привели к формированию ряда проблем», - добавил Патрушев.

«За последние 30 лет флот устарел и сократился до критического минимума. Средний возраст научных судов составляет около 34 лет. Суда изношены более чем на 80%. Их эксплуатация обходится значительно дороже современных иностранных аналогов», - перечислил помощник главы государства.

Патрушев пояснил, к чему это может привести. «Такое несоответствие состава и состояния российского научно-исследовательского флота современным требованиям и масштабам задач, стоящих перед нашей страной в сфере морских научных исследований, грозит потерей лидерства нашей страны в сфере арктических исследований. Установленные антироссийские санкции усугубляют накопившиеся проблемы», - сказал он.

«В связи с этим задачи по наращиванию объёмов научных исследований, расширению научно обоснованных представлений о регионе и протекающих в нём процессах, формированию научных заделов, а также по развитию научно-исследовательского флота приобретают особое значение», - приводит ria.ru слова Николая Патрушева.