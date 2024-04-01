«Николай Васильевич Гоголь: от портретов к «Портрету»: в областном художественном музее заработает новый выставочный проект

3 апреля в 17.00 в главном здании Мурманского областного художественного музея состоится торжественное открытие выставки к 215-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя. Графика XIX- XX веков. Из собрания Владимира Беликова.

Художественные произведения Николая Васильевича более 150 лет становятся источником вдохновения для художника. Многообразие художественных решений и трактовок помогают зрителю приблизиться к авторскому пониманию образов и идей.

Как сообщает vk.com/murmanculture, в экспозиции будет представлено более 40 графических произведений из собрания московского коллекционера Владимира Беликова – профессора, доктора технических наук, члена Общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов» и Национального союза библиофилов.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457272781%2Fwall-139605315_26302