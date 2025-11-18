Проездные билеты на городском сообщении в Мурманской области с 1 января будут доступны только в формате «Единой карты жителя» и «Карты 51»Губернатор призвал предпринимателей принять участие в конкурсе «Сувенир года. Арктика»
Николай Вернусь собирает друзей на большой творческий вечер «Ты просто играй своё сердце…»

Накануне своего дня рождения, 13 декабря, в 16.00 в Мурманском областном Дворце культуры и народного творчества им. С.М. Кирова собирает друзей на большой творческий вечер «Ты просто играй своё сердце…» один из «долгожителей» мурманского клуба авторской песни «Пять углов», участник авторского ансамбля «Марго», трио «Одеколон», музыкально-ностальгического проекта «Мамина пластинка» Николай Вернусь.

В этот вечер вместе с Николаем на сцену выйдут и подарят гостям концерта свои самые любимые песни его друзья - Ирина Окорочкова, Виталий Якушкин, Игорь Кокшаров, Андрей Жданов, Олег Сюсюра, Елена Тихомирова, Олег Бранько, Светлана Пак, Светлана Танцерева и Екатерина Гроза. (12+)

Как отмечает vk.com/odkkirova, есть события, которые обязательно хочется встречать в хорошей компании. Мы будем рады разделить с вами этот зимний вечер, в котором будет немного слов, но много музыки и любви.

 

 

Фото: https://vk.com/odkkirova?z=photo-23902826_457303864%2Fd293ba8261065aa195

 

