Николай Зайцев: «Ежегодно десятки студентов проходят технологическую и преддипломную практику в АО «ММТП»

В честь Дня среднего профессионального образования в Мурманском строительном колледже им. Н.Е. Момота состоялось торжественное мероприятие, которое включало в себя презентацию Центра опережающей профессиональной подготовки, торжественное награждение работников отрасли ко Дню среднего профессионального образования и панельную дискуссию с участием представителей исполнительных органов власти региона, работодателей и руководителей образовательных организаций. В нём приняли участие и представители АО «Мурманский морской торговый порт».

Как отметили организаторы, Центр опережающей профессиональной подготовки – это новейший учебный центр, который был создан в рамках национального проекта «Образование». Центр включает в себя здание, удобные аудитории, новейшее компьютерное и интерактивное оборудование. Центр опережающей профессиональной подготовки был открыт совсем недавно – 1 сентября - и в настоящее время устанавливает деловые связи с партнерами, а также интегрируется в образовательную среду региона.

«Акционерное общество «Мурманский морской торговый порт» имеет прочные и давние деловые связи с Мурманским строительным колледжем им. Н.Е. Момота в плане практической подготовки студентов колледжа. Ежегодно десятки студентов этого учебного заведения проходят технологическую и преддипломную практику в подразделениях нашего предприятия», - подчеркнул начальник учебно-курсового комбината АО «ММТП» Николай Зайцев.

Как отметил представитель АО «ММТП», интересно прошла дискуссия в формате круглого стола по теме подготовки кадров для Арктики и развития профильного образования в регионе. Участники дискуссии обменялись мнениями по поводу перспектив развития различных видов профессионального обучения молодежи и поделились опытом реализации нового федерального проекта «Профессионалитет». Коснулись также ряда проблем – таких, как моральное и физическое старение учебной базы образовательных организаций и отток кадров из области.

Кульминацией торжественной части мероприятия стало награждение работников системы среднего профессионального образования, которые внесли значительный вклад в подготовку рабочих и специалистов региона. Кроме того, наградами были отмечены участники Первого чемпионата профессионального мастерства по северным профессиям, который проводился в Мурманске с 10 по 14 августа этого года. Нужно особо отметить, что участники чемпионата от Мурманской области показали очень высокие результаты, благодаря приобретенным в процессе обучения навыкам, поэтому кроме участников заслуженные награды получили также их наставники.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457250222%2Fwall-149919532_2769