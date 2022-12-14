Никольская ярмарка в Мурманске

17 и 18 декабря отдел народного искусства и ремёсел (ул. Книповича, 23а) Мурманского областного художественного музея приглашает всех желающих на Никольскую ярмарку.

Мастера со всего Кольского Заполярья представят самые разные виды народного искусства: кружевоплетение; лоскутное шитье; батик; валяние; вязание; роспись по дереву и многое другое.

Как сообщает vk.com/murmanculture, посетители ярмарки смогут приобрести уникальные новогодние подарки, сувениры, игрушки для своих близких.

В рамках ярмарки состоятся бесплатные новогодние мастер-классы.