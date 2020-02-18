Никто не остался равнодушным

Сегодня, 18 февраля, в кинотеатре «Планета 51» флотской столицы состоялось заседание Исторической гостиной «У войны не детское лицо» с просмотром кинофильма «Дети войны». В мероприятии приняли участие члены Североморского отделения общественной организации «Дети войны», которое возглавляет Альфа Ивановна Климец, Михаил Белошеев, региональный координатор партийного проекта партии «Единая Россия» «Историческая память», Евгений Алексеев, председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, руководитель Североморского местного отделения партии «Единая Россия», Татьяна Сахарова, руководитель исполкома Мурманского регионального отделения партии «Единая Россия», учащиеся школ ЗАТО г. Североморск, кадеты Североморского кадетского корпуса и создатели кинофильма Дети войны» режиссер Вячеслав Мавлютов, композитор Александр Комаров и сценарист Алексей Роговой. Возможность для проведения мероприятия и организации просмотра предоставила руководитель кинотеатра «Планета 51», председатель Общественной молодёжной палаты при Мурманской областной Думе Ольга Абрамова.

Это мероприятие можно охарактеризовать кратко: со слезами на глазах. Двенадцатиминутный фильм смотрится на одном дыхании. В съёмках фильма, который продолжался в общей сложности всего 40 часов в течение трёх съёмочных дней, были задействованы шестьдесят детей в возрасте от двух до шестнадцати лет школ и детских садов городов Мурманска, Мурмашей, Североморска, Кола. Эпизоды фильма снимались в Мурманске на улице Новосельская, в Коле на улице Кривошеева, в ДК железнодорожников города Мурманска.

Участники мероприятия просмотрели и видеоролик режиссера-документалиста Андрея Сычева «Бессмертный полк».

Открывая заседание Исторической гостиной «У войны не детское лицо» Михаил Белошеев напомнил, что 2020 год объявлен Президентом России Годом Памяти и Славы. И это мероприятие посвящено детям Великой Отечественной войны, которые пережили тяготы, лишения и ужасы тех страшных лет. Из 27 миллионов погибших наших сограждан 10 миллионов – военнослужащие, остальные – старики, женщины, дети. Война искалечила тысячи детских судеб, отняла у них детство. На долю детей выпали страдания, голод, смерть родных и близких. Они слишком быстро взрослели.

После просмотра кинофильма в зале повисла тишина. Зрители вновь мысленно переживали увиденное. Евгений Алексеев, которому было предоставлено слово сказал, что этот фильм никого не оставит равнодушным. И эти слова подтвердили юные зрители. Когда Михаил Белошеев предложил детям задать вопросы создателям фильма, желающих было очень много. Фильм не оставил их равнодушными. Альфа Ивановна Климец сказала, что фильм был настолько реалистичным, что он напомнил ей обо всем пережитом в годы войны.

Всем членам общественной организации «Дети войны» кадеты вручили цветы, а Михаил Белошеев передал Альфе Климец книгу «Мурманск в огне», а для кадетов Североморского кадетского корпуса видеофильм «На Мурманском направлении».