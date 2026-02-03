Никто не застрахован от аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, «Россети Северо-Запад» и правительство региона разработают план по модернизации электросетей за счет инвестиций компании.

Вчера основным вопросом оперативного совещания стала текущая ситуация по энергоснабжению региона. В данный момент работы по восстановлению ЛЭП продолжаются. По поручению главы региона усилена координация между службами, ведомствами и муниципалитетами - все силы мобилизованы и готовы к любому варианту развития событий.

«Благодаря тому, что мы наладили взаимодействие «Россетей» с региональными организациями, существенно повысилась надёжность энергоснабжения Мурманска и Североморска. Сегодня мы понимаем, что риски повторения аварийной ситуации значительно снизились. Любое переключение потребителей, снятие нагрузки вызывает сбои и аварийные ситуации, в первую очередь на теплосетях. Это было особенно заметно в выходные, когда вновь отключилось электричество из-за повреждения защитного троса. Мы были готовы к этому инциденту, котельные были быстро переподключены, но из-за их остановки и нового запуска произошли инциденты с отсутствием тепла у некоторых жителей. Сейчас теплоподача восстановлена», – отметил глава региона.

Андрей Чибис также сообщил, что повышена надёжность энергоснабжения Печенгского округа, сейчас идут работы по повышению стабильности энергоснабжения западного берега Кольского залива.

Андрей Чибис отметил, что в данный момент наблюдается большое обледенение ЛЭП, и для этих работ мобилизованы бригады, в том числе из других субъектов страны.

«Хочу поблагодарить за содействие наших военных – Северный флот, Ленинградский военный округ, Росгвардию, предприятия, которые дают технику для аварийно-восстановительных работ, а также коллективы бригад, которые связаны с очисткой ЛЭП от обледенения. Мы видим, что чёткая работа правительства Мурманской области приводит к стабилизации ситуации. Конечно, мы оказывали и будем оказывать предприятию «Россеть» всю необходимую помощь и координировать эту работу», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис напомнил, что накануне он провёл рабочую встречу с руководителем компании «Россеть Северо-Запад» Вячеславом Торсуновым, где обсудили текущую ситуацию.

«После завершения восстановительных работ руководством компании и правительством региона будет создан план дополнительных действий по модернизации инфраструктуры с учетом ее износа и климатических условий за счет инвестиций компании. Внимание к электросетям на Крайнем Севере должно быть повышенным», – сказал глава региона.

В работе оперативного совещания принял участие председатель областной Думы Сергей Дубовой.

«К большому сожалению, никто не застрахован от аварийных ситуаций в коммунальных системах жизнеобеспечения. И здесь могут быть самые разные причины: от износа оборудования до сложных климатических условий, – прокомментировал Сергей Дубовой. – Важно, что скоординированность и незамедлительность действий энергетиков, специалистов коммунальных служб, а также военных и силовиков позволило во второй раз в ещё более краткие сроки стабилизировать ситуацию. Как было сказано на совещании, уже сформирован план дополнительных мероприятий по модернизации инфраструктуры электросетей, к обслуживанию которых энергетическая компания будет относиться более внимательно. Отдельно отмечу волонтёров и просто неравнодушных северян за бескорыстную помощь, которую они оказывали землякам, оказавшимся в непростой ситуации».

Подробнее о ситуации с энергоснабжением на территории Мурманской области доложила заместитель губернатора Ольга Вовк.