Научно-исследовательское судно (НИС) «Академик Николай Страхов» вошло в запланированный район исследований в акватории Баренцева моря между Землей Франца Иосифа и Новой Землей. В этом районе геологи Московского государственного университета будут изучать перспективы нефтегазоносности, сообщила пресс-служба МГУ.

Время перехода из порта Калининград использовалось участниками экспедиции для подготовки лабораторий, рабочих мест, тренировок работы с керном, настройки и тестирования оборудования, а также обучения студентов. Каждый день для формирования основ комплексных знаний у студентов различных специальностей проводились лекции по морским геологическим, геофизическим, геохимическим, инженерным, биологическим тематикам.

На границе района исследований для тестирования была спущена в воду аппаратура: спаркер, сейсмокоса. Для отбора фоновых образцов отложений геологическая команда выполнила пробоотбор при помощи гравитационной трубы. Поднятые образцы керна передают для детального исследования в лаборатории органической геохимии, микробиологии, седиментологии, гидрогеологии и инженерной геологии.

«На первом полигоне исследований проводился комплекс геофизических изысканий, и уже 28 июля, по результатам первичной информации, были выбраны точки для детального геологического опробования. Ждём первых открытий!», — рассказал начальник экспедиции, доцент геологического факультета МГУ, руководитель Плавучего университета ЮНЕСКО-МГУ Григорий Ахманов.

На борту научно-исследовательского судна студенты и преподаватели геологического факультета МГУ занимаются экспедиционным работам в рамках проекта TTR-19 «Обучение-через-исследования» на арктическом шельфе. Целью экспедиции является изучение ледниковых отложений в пределах северо-восточной части Баренцева моря, определение аномальных концентраций флюидов и органического вещества в донных осадках, изучение геоморфологического строения морского дна, развитие геолого-геофизических и геохимических методов поисков залежей углеводородов на шельфе и подготовка молодых специалистов морских направлений для освоения Арктики.