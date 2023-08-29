НИС построим меньше, показатель среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах убран: правительство скорректировало госпрограмму рыбохозяйственного комплекса

Правительство России скорректировало государственную программу по развитию рыбохозяйственного комплекса, обозначив среди прочих изменений цель по увеличению к 2030 году объёма вылова рыбы до 5,13 миллиона тонн и объёма производства аквакультуры до 618 тысяч тонн. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

В постановлении прописано «дополнить (предыдущий документ. - Ред.) абзацами следующего содержания: «увеличение объёма добычи (вылова) водных биологических ресурсов до 5130 тысяч тонн к 2030 году; увеличение объёма производства продукции товарной аквакультуры (рыбоводства), включая посадочный материал, до 618 тысяч тонн к 2030 году».

Как пишет 1prime.ru, в среднем ежегодный вылов рыбы российскими рыбаками составляет порядка 5 миллионов тонн в год: например, в 2022 году объём добычи составил 4,92 миллиона тонн, на 3% меньше, чем в 2021 году. В свою очередь объём производства продукции товарной аквакультуры по итогам 2022 года вырос на 7,5% к 2021 году, до 383,5 тысячи тонн.

Также в постановлении скорректирован план по строительству научно-исследовательских судов (НИС) к 2030 году — до семи вместо ранее запланированных десяти. Кроме того, по заключенному контракту на строительство двух среднетоннажных НИС на сумму 5,892 миллиарда рублей убран плановый срок ввода в эксплуатацию судов (2023 год).

В новом документе оставлена цель по поддержанию уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами (в живом весе — весе сырца) не менее 85% в год, убран — показатель по достижению среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах в объёме не менее 25 килограммов в год в живом весе.