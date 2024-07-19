НИС «Профессор Молчанов» вернулось в Архангельск после трёх недель работы в Арктике

На его борту находилась экспедиция Арктического плавучего университета.

Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Северное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (Северное УГМС), этот рейс плавучего университета стал 18-м по счёту. В состав экспедиции вошли 55 молодых учёных и студентов из 17 научных и научно-образовательных учреждений страны. Рейс проходил по акваториям Белого и Баренцева морей.

В ходе экспедиции выполнены три океанологических разреза, пять высадок на архипелагах Земля Франца-Иосифа и Новая Земля и на острове Колгуев. В рамках научной программы участники экспедиции провели различные исследования, связанные с оценкой влияния на арктические экосистемы климатических изменений и антропогенной нагрузки. Впервые в рамках экспедиции учёные водолазным методом и с ведением видеосъёмки обследовали два участка морского дна на глубине 31 метр у архипелагов Земля Франца-Иосифа и Новая Земля. Весь собранный материал ляжет в основу дальнейшей научной работы, направленной на изучение и освоение арктических территорий.

Фото: https://www.sevmeteo.ru/press/news/15761/