НИС «Вильнюс» вышло в Баренцево море для исследования биоресурсов скандинавской сельди

12 мая НИС «Вильнюс» покинуло порт Мурманск и приступило к выполнению комплексных исследований биоресурсов в Баренцевом море в рамках экосистемной съёмки в северных морях.

Как сообщает пресс-служба ВНИРО, целью экспедиции является сбор информации о численности и возрастном составе атлантическо-скандинавской сельди в Баренцевом море для дальнейшей оценки величины пополнения нерестового запаса; материалов об особенностях пространственного распределения атлантическо-скандинавской сельди и мойвы и о биологическом состоянии и питании рыб этих видов.

В ходе работ специалисты Полярного филиала ГНЦ РФ «Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) пополнят базу данных, изучат условия внешней среды, особенности пространственного распределения океанографических характеристик Баренцева моря, а также синоптические процессы. Оценят распределение биомассы зоопланктона, проведут мониторинг зараженности промысловых объектов потенциально опасными для человека паразитами и встречаемости патологий и болезней рыб. Ученые исследуют загрязнения промысловых гидробионтов и среды их обитания и произведут учет видового состава морских млекопитающих и птиц.

Большой объём собранных первичных биологических, океанографических, гидроакустических данных будет использован для оценки текущего состояния запаса и в прогнозах различной заблаговременности.

