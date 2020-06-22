Ниточка и иголочка - рубль снижается вслед за ценами на нефть

Цены на нефть сегодня утром демонстрируют негативную динамику на фоне сохраняющихся опасений за восстановление спроса, свидетельствуют данные торгов. Участники рынка опасаются, что продолжающийся рост числа зараженных коронавирусом может сдержать восстановление спроса на топливо.

В воскресенье Всемирная организация здравоохранения сообщила о рекордном росте заболеваемости коронавирусом в мире, причем самый большой рост наблюдался в Северной и Южной Америке. Резкий рост случаев заражения в Китае, Австралии заставил правительства установить новый ряд карантинных ограничений с целью остановить распространение.

«Потенциальный экономический ущерб от нового раунда контрмер COVID-19, вероятно, будет сдерживать энтузиазм инвесторов», — отметил агентству «Рейтер» главный рыночный стратег-аналитик «CMC Markets» Майкл Маккарти.

При этом поддержку ценам оказывает тот факт, что в Соединенных Штатах продолжает активно снижаться количество действующих нефтяных и газовых буровых установок. 19 июня нефтегазовая компания «Baker Hughes» опубликовала еженедельные данные, согласно которым за прошедшую неделю их число в США уменьшилось на 7, до 199 агрегатов. Это уже 14-е снижение подряд. Таким образом, за всё это время число буровых установок снизилось на 465 штук или на 72,6%.

В 10ю

10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 69,5229 рубля. По отношению к последней сделке 19 июня доллар подорожал на 8,54 копейки. Однако к курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта уменьшилась почти на 5 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» вырос на 15,59 копейки.и составил 77,8059 рубля. К официальному курсу евро, как и доллар, снизился. Снижение составило 19,88 копейки.