Ниже какого уровня не хотят зарабатывать местные жители - рейтинг регионов СЗФО от hh.ru

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, составила рейтинг регионов Северо-Западного федерального округа по средним зарплатным ожиданиям соискателей в начале 2022 года.

Первое место в рейтинге по зарплатным ожиданиям местных соискателей занял Ненецкий АО – здесь работники в среднем претендуют на оплату труда не ниже 61 тысячи рублей. На втором месте оказался Петербург (59 тысяч рублей). На третьем месте - Мурманская область, где зарплатные ожидания соискателей составляют 53 тысячи рублей, на четвертом – Ленинградская область (48 тысяч рублей).

Замыкает топ регионов СЗФО по зарплатным ожиданиям соискателей Псковская область (35100 рублей). По сравнению с общероссийским уровнем зарплаты (почти 54 тысячи рублей) уступают в запросах также жители Коми, Калининградской, Архангельской, Новгородской областей и Карелии (подробно на диаграмме).

Напомним, ранее исследование hh.ru показало, что 43% жителей СЗФО готовы снизить свои зарплатные ожидания ради сохранения нынешней работы или ради гарантированного трудоустройства на новое место. Не согласны пойти на такой шаг 39%, остальные 18% затруднились ответить. Для сравнения: в целом по России на снижение зарплатных притязаний готовы 37,1% опрошенных, не готовы 46,9% соответственно.