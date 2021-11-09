Низкая зарплата, скука, огромные объёмы работы, не сложились отношения с начальством: жители СЗФО озвучили топ причин для увольнения

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провела опрос среди соискателей из СЗФО и выяснила, по каким причинам они чаще всего решают сменить место работы.

Каждый второй (51%) соискатель, живущий в СЗФО, менял место работы из-за слишком низкой заработной платы. 19% пошли на увольнение из-за скучных задач, ещё 19% покидали компанию из-за слишком больших объёмов работы, которые на них возлагало руководство. 9% спешно меняли работу из-за того, что добираться до места работы было слишком далеко. Почти треть (26%) уходили из компании, потому что с начальством сложились плохие отношения с начальством – это самый высокий показатель по стране.

14% были вынуждены уйти с последней работы из-за постоянных нарушений Трудового кодекса РФ, которые практиковались в компании по отношению к работникам – это вновь самый высокий показатель по России. Ещё 9% опрошенных в СЗФО отказались от работы, потому что компании не предоставили им возможности работать удалённо во время пандемии.

9% опрошенных в СЗФО покидали компанию из-за распрей внутри коллектива, 7% были сокращены, а 2% просто переманили в другую компанию.

«Из-за скучных задач чаще других увольняются ИТ-специалисты, из-за низкой зарплаты – представители транспортной сферы (кстати, они же чаще жалуются на нарушения ТК РФ), также из-за низкой оплаты чаще других увольняются юристы и маркетологи. О сокращениях и увольнениях чаще всех рассказывают бухгалтеры и производственники, а переманивают в другие компании обычно строителей и представителей из сферы науки, и образования», - говорит Екатерина Соловьева, руководитель службы маркетинга hh.ru СЗФО.

Добавим, что более 10 лет на одном месте по итогам опроса работают лишь 9% жителей СЗФО, от 3 до 7 лет – 30% опрошенных, 1–2 года в среднем работают 12% опрошенных, а меньше года – каждый пятый в СЗФО (19%). В разрезе профессий «долгожителями» по числу лет в одном компании являются работники сферы образования (24% из числа опрошенных работают уже более 10 лет на одном месте), а также транспортники, бухгалтера, производственники и юристы. Меньше года не задерживаются на одном месте работники сферы искусства, масс-медиа, маркетологи, ИТ-специалисты и представители сферы продаж.