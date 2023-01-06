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Мурманская область. Арктика (16+)06.01.23 13:00

Низкие зарплаты (43%) и недостаточное число компаний, в которых хотелось бы работать: жители СЗФО рассказали, почему они могут переехать в другой город или даже страну

Ещё одна популярная причина, почему жители СЗФО раздумывают не покинуть ли им регион или страну, - отсутствие перспектив для членов семьи (11%). Примечательно и то, что в СЗФО доля респондентов, вынужденных переехать, потому что работодатель перевозит их компанию, больше, чем в Москве и в среднем по России (+2%)

Служба исследований крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru выяснила, какие причины влияют на решение трудящихся в СЗФО покинуть город или страну.

Низкие зарплаты (43%) и недостаточное число компаний, в которых хотелось бы работать (38%) – среди основных факторов, которые подталкивают респондентов из СЗФО к переезду или к мыслям о переезде из города или страны. В пятёрку причин также входят неблагоприятная городская среда – 26% (на 7% больше, чем в среднем по России), отсутствие возможности работать по профессии (25%) и плохая экологий и некомфортный климат (21%).

Ещё одна популярная причина, почему жители СЗФО раздумывают не покинуть ли им регион или страну, - отсутствие перспектив для членов семьи (11%). Примечательно и то, что в СЗФО доля респондентов, вынужденных переехать, потому что работодатель перевозит их компанию, больше, чем в Москве и в среднем по России (+2%)

На плохое здравоохранение как причину возможного переезда жалуются 15% опрошенных в СЗФО, что также на 2% больше, чем в среднем по РФ.

В разрезе возраста респондентов низкая зарплата и малое число компаний, где хотелось бы работать как факторы, подталкивающие к переезду, – наиболее характерны для молодёжи 18-24. Отсутствие возможности работать по профессии чаще всего заставляет задуматься о переезде опрошенных в возрасте до 24 лет и кандидатов 45+.

В разрезе пола мужчины на 3% чаще, чем женщины готовы покинуть город или страну из-за низкой зарплаты. Среди женщин набралось на 4% больше готовых переехать, если их окружает плохая экология или им не нравится климат. Также мужчины на 3% чаще получают приглашение о работе с возможностью переезда в другой город и страну.

В разрезе профессий плохая экология и неблагоприятная городская среда (слабо развитый транспорт, отсутствие досуга, высокий уровень преступности и т.д.) – наиболее веские причины к переезду для начинающих специалистов, работников сферы продаж.

На малое число компаний как места для работы и отсутствие возможностей работать по профессии чаще остальных жалуются строители, маркетологи и ИТ-специалисты. Из-за низкой оплаты труды готовы искать новое место жительства представители производственной сферы и сельского хозяйства.

Также согласно опросу чаще всего получают приглашение на другую работу с возможностью переезда представители транспорта и логистики, работники сферы недвижимости, топ-менеджмент и ИТ-специалисты (наглядно на диаграмме).

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